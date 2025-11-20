Afrique: Appel du Conseil des Églises du Soudan du Sud au président du Kenya pour la paix dans le pays

Nairobi — « Le Soudan du Sud traverse une période délicate et pleine de défis ». C'est ainsi que les dirigeants du South Sudan Council of Churches (SSCC, organisme qui regroupe les principales confessions chrétiennes sud-soudanaises, dont l'Église catholique) se sont adressés au président du Kenya, William Ruto, lors de leur rencontre avec le chef de l'État kenyan le 18 novembre.

Après avoir rappelé le rôle du Kenya dans les négociations de paix au Soudan du Sud, la délégation du SSCC, dont faisait partie le cardinal Stephen Ameyu Martin Mulla, archevêque de Juba, a averti que « la détérioration des conditions de sécurité menace de compromettre les fragiles résultats de l'accord de paix signé en 2018 ».

Les chefs religieux rappellent en particulier les récents affrontements entre les factions liées au président Salva Kiir Mayardit et celles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar, qui ont bouleversé les États du Haut-Nil, de Jonglei et d'Équatoria. « Ces affrontements, affirment-ils, ont provoqué le déplacement de milliers de personnes et ravivé les cycles de méfiance et de représailles entre les populations locales ».

Le SSCC a demandé au président kenyan de redoubler d'efforts pour amener Kiir et Machar à la table des négociations afin de résoudre le conflit.

Le président Ruto a répondu en affirmant que « le Kenya s'engage à soutenir tous les efforts régionaux visant à promouvoir la paix, la stabilité et la gouvernance démocratique. Nous restons fermement convaincus qu'un Soudan du Sud pacifique et prospère est essentiel au progrès de notre région et nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour promouvoir le dialogue, la construction nationale et la stabilité à long terme ».