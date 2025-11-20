Togo: Le Bâtonnier exhorte les avocats à plus de responsabilité

19 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le président de l'Ordre des avocats Me Claude Folly Adama, a lancé mercredi un appel à l'ensemble de ses confrères : assumer pleinement leur rôle dans la défense des justiciables et dans le bon fonctionnement de la justice communautaire de la Cédéao.

Le Bâtonnier a insisté sur la nécessité pour les avocats de maîtriser les textes, de connaître la jurisprudence et de comprendre les mécanismes procéduraux propres à la Cour de justice de l'organisation ouest-africaine.

Selon Me Adama, tout avocat qui saisit la Cour de justice de la Cédéao contribue directement à l'harmonisation du droit au sein de la communauté. Plaider pour la protection des droits fondamentaux ne profite pas seulement à un individu, mais renforce la légitimité de l'institution communautaire et la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

Le Bâtonnier a rappelé que les avocats sont les premiers vecteurs de plaidoyer et de défense, les intermédiaires privilégiés entre les justiciables et la justice communautaire.

Me Adama a également insisté sur le rôle stratégique des avocats dans la construction d'un système juridique moderne, efficace et protecteur.

