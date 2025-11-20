Togo: Sur les pas du Christ

La Chambre des Affaires Togo-Israël (CATI) et la société israélienne Holy Family Tours, basée à Nazareth en Galilée, viennent de sceller un partenariat destiné à développer les voyages touristiques, spirituels et professionnels entre les deux pays.

Spécialisée dans les voyages d'affaires, le tourisme religieux et les pèlerinages, Holy Family Tours organise depuis Israël des circuits pour tous ceux désireux de découvrir la Terre Sainte, berceau du christianisme.

Pays à majorité chrétienne, le Togo compte de nombreux fidèles qui rêvent de marcher sur les pas du Christ.

« Cet accord marque une étape importante dans le renforcement des relations et touristiques entre le Togo et Israël », explique Kossi Nouaty, président de la CATI, qui conduit actuellement une mission de prospection en Israël.

Depuis Lomé, il est facile de se rendre en Israel soit via l'Europe, soit avec Ethiopian Airlines depuis Addis Abeba.