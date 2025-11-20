Tunisie: Jeux de la Solidarité islamique /Escrime - Farès Ferjani décroche la médaille d'or du sabre individuel

TUNIS — Le Tunisien Farès Ferjani a remporté, mercredi, la médaille d'or de l'épreuve d'escrime (sabre individuel) des Jeux de la Solidarité islamique qui se tiennent en Arabie Saoudite, en battant en finale le Turc Furkan Yaman 15-14.

Plus tôt dans la journée, Farès Ferjani s'était imposé en demi-finale face à son cousin Ahmed Ferjani, qui a hérité de la médaille de bronze.

La Tunisie totalise ainsi 16 médailles à ces Jeux: 4 or, 3 argent et 9 bronze.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les médailles d'or ont été décrochées par Jamila Boulakbèche (natation 400m NL), Isra Ben Taïeb (karaté +68 kg), Maroua Brahmi (club F32) et Farès Ferjani (escrime, sabre).

Les médailles d'argent ont été remportées par Jamila Boulakbèche (natation 800m NL), Yassine Ben Abbès (natation 200m dos) et Wafa Mahjoub (karaté -61 kg).

Les médailles de bronze sont revenues à Oumaïma Bédioui (judo -48 kg), Arij Agueb (judo -78 kg), Siwar Dhaouadi (judo +78 kg), Mohamed Amine Zoghlami (taekwondo -54 kg), Mondher Majjadi (wushu sanda -85 kg), Eya Dridi (wushu kung fu sanda -60 kg), Moataz Ifaoui (taekwondo +82 kg), Yasmine Soussi (escrime, fleuret) et Ahmed Ferjani (escrime, sabre).

La délégation tunisienne participant aux Jeux de la Solidarité islamique de Riyad-2025 compte 41 athlètes engagés dans 12 disciplines.