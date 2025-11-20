Ziguinchor — L'inspection d'académie (IA) de Ziguinchor (sud) a entamé des sessions de formation à l'utilisation du modèle harmonisé d'enseignement bilingue (MOHEB).

Elle fait partie des trois dernières IA enrôlées pour la vulgarisation du MOHEB.

"Les IA de Ziguinchor, Thiès et Sédhiou ont récemment intégré le dispositif, après les phases pilotes conduites par les IA de Kolda et de Dakar. À Ziguinchor, nous déroulons actuellement une série de formations destinées aux directeurs d'école, aux encadreurs pédagogiques et aux enseignants du cours d'initiation", a expliqué l'inspecteur de l'éducation Ibrahima Diatta, l'un des responsables du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal.

Les sessions de formation portent essentiellement sur la langue et la communication, a précisé M. Diatta en intervenant à l'un des ateliers de vulgarisation de ce programme du ministère de l'Éducation nationale.

Les IA veulent faire en sorte que "les communautés comprennent les fondements et les leviers de cette réforme majeure", a-t-il dit.

Le MOHEB promeut la cohabitation de deux langues, le français et une langue nationale. Il s'agit du joola, du wolof, du mandinka, du pulaar ou d'une autre langue, selon la zone où le modèle est mis en oeuvre.

"L'enfant apprend d'abord dans la langue qu'il parle à la maison, ce qui facilite la lecture et l'expression en français. Les deux langues deviennent des médiums d'enseignement et d'apprentissage", a expliqué Ibrahima Diatta.

À partir de l'année prochaine, l'IA de Ziguinchor va intégrer au dispositif bilingue l'enseignement des mathématiques et des sciences de la vie et de la société, a-t-il annoncé.