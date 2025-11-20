Ziguinchor — Treize milliards et demi de francs CFA ont été investis dans le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), ce qui a engendré un taux d'exécution de 46 % de cette initiative de construction d'infrastructures publiques dans le sud du pays, a-t-on appris mercredi du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

"Depuis le démarrage du Plan Diomaye pour la Casamance, les investissements cumulés s'élèvent à 13,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 46 %", a indiqué M. Tine lors d'une réunion d'évaluation du PDC.

"Il reste beaucoup à faire, mais [...] la vie reprend dans certaines parties de la Casamance", grâce aux infrastructures déjà construites, a-t-il signalé.

Lors de la réunion, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), chargée de la mise en oeuvre du PDC, a présenté les réalisations faites au cours des troisième et quatrième trimestres de cette année.

La mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance a permis aux habitants de 117 villages d'entamer ou d'achever leur retour au bercail au cours de cette année, selon cette agence gouvernementale.

À ce jour, 4 755 ménages des départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor ont regagné les villages qu'ils avaient quittés faute d'infrastructures de base ou à cause des exactions menées par les indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, a signalé l'ANRAC.

Selon ladite agence, l'exécution du Plan Diomaye pour la Casamance avait permis à 4 047 ménages de regagner leur lieu d'habitation en 2024.

L'agence gouvernementale chargée de la relance des activités économiques en Casamance a noté une forte implication des ministères et des autres structures publiques concernés par la mise en oeuvre du PDC.

Les infrastructures réalisées au cours du premier semestre de cette année ont coûté 9,5 milliards de francs CFA, a-t-elle indiqué, précisant que ce montant inclut des dépenses de protection sociale, de construction d'ouvrages hydrauliques et sanitaires, de centres d'état civil, etc.

Pour le quatrième trimestre de cette année, il reste un budget de 1,16 milliard de francs CFA à exécuter, selon l'ANRAC.

Des habitants des collectivités territoriales bénéficiaires des infrastructures en construction ont souhaité, lors de la réunion d'évaluation, le renforcement des efforts en vue de l'achèvement des travaux.

Certains d'entre eux ont signalé des litiges liés à la terre, qui découlent de la mise en oeuvre du PDC.

Le comité de pilotage du Plan Diomaye pour la Casamance a lancé un appel à l'intensification des initiatives visant à consolider le retour définitif des déplacés à leur lieu d'habitation.

Ils ont souhaité une prolongation de la durée d'exécution du PDC au-delà de 2026 et ont salué l'acquisition récente de deux machines de déminage des terres de la Casamance.

Séparée du nord du Sénégal par la Gambie, la Casamance est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique.

Les indépendantistes du MFDC y ont pris le maquis après la répression d'une marche par les pouvoirs publics sénégalais, en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette partie du pays, le conflit ne cesse de baisser d'intensité depuis plusieurs années.

En 2020, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure pour neutraliser les bases rebelles et faciliter le retour des personnes déplacées à leur lieu d'habitation.