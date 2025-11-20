Sénégal: Tabara Mbodji sacrée meilleure arbitre assistante africaine de l'année 2025

19 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Sénégalaise Tabara Mbodji a été désignée meilleure arbitre assistante de l'année 2025 lors des CAF Awards, organisés mercredi à Rabat (Maroc) par la Confédération africaine de football.

Tabara Mbodji a débuté l'arbitrage au sein de la Sous-Commission régionale d'arbitrage de Bambey, avant de poursuivre son évolution à celle de Dakar. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures montantes de l'arbitrage féminin africain.

Récemment, elle a été sélectionnée par la CAF pour officier lors des matchs de la Coupe d'Afrique des nations féminine Maroc 2024, qui s'est déroulée du 5 au 26 juillet 2025.

Elle avait également été désignée arbitre assistante pour la CAN U17, qui s'est tenue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc.

L'arbitre sénégalaise a aussi participé à la phase finale de la dernière Ligue des champions féminine de la CAF.

Au cours de sa carrière, elle a assisté plusieurs grandes figures de l'arbitrage féminin, notamment la Marocaine Bouchra Karboubi, qui a officié à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

