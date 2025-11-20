Sénégal: Le pays dispose d'un bon dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent (officiel)

19 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Le commissaire-contrôleur à la direction des Assurances rattachée au ministère des Finances et du Budget, Mor Ngom, a assuré, mercredi, que le Sénégal compte un bon dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

"Si on prend l'évaluation nationale des risques, pour le blanchiment d'argent, le risque est moyen. Il est également faible pour le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Nous disposons d'un bon dispositif de lutte", a-t-il dit.

M. Ngom participait à une réunion de partage et de sensibilisation sur les missions de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Cette rencontre organisée par la CENTIF portait sur les enjeux et les défis liés à la sécurité financière au Sénégal.

Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation menée par le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

"Le risque zéro n'existe pas. Même s'il est faible, nous travaillons à le maintenir encore plus faible", a dit Mor Ngom, annonçant que des mesures sont en train d'être prises avec l'ensemble des parties prenantes pour contenir les risques.

Il a par ailleurs rappelé la préparation du Sénégal à sa prochaine évaluation mutuelle par les pays pairs, sous l'égide du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), avec l'implication des acteurs du secteur public comme du secteur privé.

