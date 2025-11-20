Sénégal: Diogo - Des responsables venus de quatre régions en visite à GCO

Diogo (Tivaouane) — Une délégation de responsables issus du grand littoral, notamment des régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis, a visité, mardi, les installations de Grande Côte Operations (GCO) à Diogo, un village situé dans le département de Tivaouane (ouest).

La délégation, composée de maires, de leaders d'opinion et de responsables locaux, a été reçue à Diogo par le directeur général de GCO Frédéric Zanklan.

Selon la direction de GCO, cette rencontre avait pour objectif d'instaurer un cadre d'échanges directs avec les représentants des communautés du littoral.

Les discussions ont porté sur les activités de l'entreprise, notamment sa collaboration avec les populations riveraines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous avons besoin de recueillir vos points de vue. Vos suggestions nourrissent notre stratégie dans la manière de conduire nos rencontres et d'interagir avec les communautés", a déclaré le DG de la société minière, filiale du groupe français Eramet.

Depuis 2014, GCO exploite du zircon, de l'ilménite, du rutile et du leucoxène le long de la grande côte sénégalaise.

Pour son directeur général, ces séances constituent pour GCO un "espace d'écoute et de clarification".

Frédéric Zanklan a affirmé que "71 % du chiffre d'affaires de l'entreprise reste au Sénégal", soulignant ainsi son importance économique pour le pays.

L'entreprise a souvent fait l'objet de critiques pour son impact sur le maraîchage, son activité s'exerçant dans la zone des Niayes, une bande littorale entre Dakar et Saint-Louis, qui fournit au pays l'essentiel de ses légumes.

Pour Frédéric Zanklan, l'objectif poursuivi à travers ces échanges avec les représentants des communautés est de "renforcer la transparence, d'améliorer la compréhension des activités de la société et de consolider la collaboration avec les communautés locales".

Il a assuré que les portes de GCO restent ouvertes pour ce type d'échanges.

De son côté, Mohammed Dia, président de l'association NNB regroupant des leaders d'opinion et acteurs communautaires du littoral reliant Dakar à Saint-Louis, s'est réjoui de l'initiative.

"Nous félicitons GCO pour cette opportunité. Nous avons réuni à Diogo les forces vives du grand littoral pour échanger directement avec la direction. Nous avons été bien reçus et [avons] beaucoup appris", a-t-il déclaré.

Les membres de la délégation ont effectué une visite de terrain dans cinq hameaux regroupés, où ils ont découvert les réalisations de GCO.

Il s'agit d'une école élémentaire, d'un poste de santé, d'un marché et d'une gare routière, que l'entreprise a construits dans un endroit jusque-là dénué d'infrastructures.

Mohammed Dia témoigne que ces visites ont permis de dissiper plusieurs préjugés défavorables au sujet de l'entreprise.

"Nous avons aujourd'hui une nouvelle perception de GCO. Tous les leaders d'opinion du grand littoral ont apprécié ce qui est fait", a-t-il ajouté.

L'association NNB s'est dite prête à développer un partenariat renforcé avec GCO, notamment en matière de communication, afin de mieux informer les populations. "Nous allons sensibiliser nos parents du littoral et partager la bonne information", a promis son président.