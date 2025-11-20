Sénégal: Un nouveau réseau mise sur des actions collectives pour la préservation de la nature

19 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un Réseau national des défenseurs de l'environnement misant sur des actions collectives a été porté sur les fonts baptismaux, mercredi, à Dakar, sous l'égide de Natural Justice, une organisation militant pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité grâce à l'autodétermination des peuples autochtones et des communautés locales.

Beaucoup d'organisations oeuvrent certes pour la protection et la défense de l'environnement, "mais il était bon de mutualiser les actions et de les fédérer", a déclaré le président élu du Réseau national des défenseurs de l'environnement.

Il a promis de travailler sur plusieurs axes dont la massification, la communication, le renforcement de capacités et la protection des défenseurs de l'environnement.

Il compte aussi lutter contre la dégradation de l'écosystème, travailler sur le foncier et la promotion des droits humains sous l'angle des défis environnementaux, à travers la promotion d'actions collectives.

Amadou Diarouga Ba estime qu'en raison du "dérèglement climatique, des abus au niveau environnemental surtout avec les entreprises extractives", les défenseurs de l'environnement doivent être mieux protégés et mieux outillés.

"A la sortie de cette assemblée générale, nous comptons faire une tournée de massification à l'échelle nationale, pour un maillage des 14 régions du Sénégal", a annoncé le président du Réseau national des défenseurs de l'environnement.

Il mise par ailleurs sur la mutualisation des forces, en vue d'assurer une meilleure protection de l'environnement, en amplifiant la voix des acteurs concernés auprès des décideurs nationaux et internationaux.

