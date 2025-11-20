Sénégal: Cinq universités québécoises en mission d'information à Dakar, à partir de vendredi

19 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une délégation composée de cinq universités du Québec va séjourner à Dakar à partir du 21 novembre pour présenter aux étudiants et à leurs parents les offres de formation postbac de leurs établissements, a appris l'APS, mercredi.

Selon les organisateurs, cette mission de deux jours vise à fournir une information "claire et personnalisée" sur les programmes d'études, les conditions d'admission et la vie sur les campus des universités concernées.

"L'événement, ouvert au public, se tiendra à l'hôtel Azalaï, le 21 novembre de 11h à 19h et le 22 novembre de 11h à 14h", précisent-ils dans un communiqué.

Les représentants des universités québécoises échangeront directement avec les futurs candidats afin de les orienter et de les accompagner dans leur projet académique.

Cette initiative représente pour les étudiants sénégalais "une occasion unique" d'explorer une large gamme de formations reconnues sur le plan international.

"La mission réunit notamment des conseillers et responsables du recrutement étudiant des cinq universités participantes", selon le communiqué.

