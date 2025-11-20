Sénégal: Diourbel - Un forum pour la ratification de la convention 190 de l'OIT

19 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Des organisations syndicales et des associations de journalistes ont plaidé, mercredi à Diourbel (centre), pour la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) visant à prévenir les violences et le harcèlement dans le monde du travail.

Elles participaient à un forum dont l'objectif de sensibiliser les populations et de recueillir les préoccupations des travailleurs afin d'inciter les pouvoirs publics à ratifier ce texte.

La Convention numéro 190, accompagnée de la recommandation numéro 206, constitue la première norme internationale contraignante offrant un cadre clair pour éliminer et prévenir la violence et le harcèlement en milieu professionnel.

La rencontre a été précédée d'une caravane de sensibilisation dans la capitale du Baol, sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail au Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Initiée par le Réseau des journalistes engagés dans la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail (REJEV), en partenariat avec l'OIT, ce forum a permis d'informer les participants sur les différentes formes de violences en milieu professionnel.

Selon Latyr Ndiaye du Bureau international du travail (BIT), les femmes, les personnes en situation de handicap et les jeunes figurent parmi les catégories les plus exposées à ces abus.

"De nombreux travailleurs continuent de faire face à des actes de violence et d'abus susceptibles de constituer une entrave à leur épanouissement professionnel", a-t-il souligné.

L'inspecteur régional du travail de Diourbel, Mouhamadou Sansouna Diallo, a pour sa part rappelé que la violence et le harcèlement portent atteinte à la dignité du travailleur et impactent négativement sa productivité ainsi que la durabilité des entreprises.

Il a indiqué que la ratification de la Convention 190 constituerait "une avancée majeure" dans la lutte contre ces phénomènes.

L'inspecteur régional du travail de Diourbel, Mouhamadou Sansouna Diallo.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.