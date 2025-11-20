Sénégal: Thiès - Une caravane de journalistes sensibilise sur la violence et le harcèlement au travail

Thiès — Le Réseau des journalistes engagés dans la lutte contre les violences (REJEV) a lancé une caravane de sensibilisation sur l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, dans le cadre d'une campagne pour la ratification et l'application de la Convention C190 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Cette caravane lancée mardi à Thiès vise également l'élimination de la violence et le harcèlement au travail, a constaté l'APS.

Adoptée en juin 2019, la convention numéro 190 de l'OIT (C190) est le premier traité international à reconnaître le droit de chacun à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le sexe.

"Cette campagne est la suite logique des activités que nous avons lancées depuis 2021 concernant la ratification de la convention C190 de l'OIT et sa recommandation 206, qui lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail", a expliqué la présidente du REJEV, Aïssatou Diop.

A Thiès, la caravane est allée à la rencontre d'élèves, d'enseignants et de journalistes dans leurs lieux d'exercice, pour aborder avec eux les thématiques de la violence et du harcèlement au travail.

Mme Diop a évoqué parmi les formes de violence dont les journalistes font l'objet dans l'exercice de leur profession, le harcèlement, la violence verbale et la violence physique.

Tout en admettant qu'il n'existe pas à ce jour d'étude sur les questions de violence et de harcèlement au travail pour les documenter, Aïssatou Diop a tout de même invité les autorités à prendre cette question "à-bras-le-corps".

Elle explique que c'est "l'une des principales raisons" qui justifient l'organisation de cette campagne, visant à pointer du doigt ces thématiques, afin qu'elles soient prises en charge par les autorités et qu'elles fassent l'objet d'enquête de la part de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).