Congo-Kinshasa: Huang Xia mobilise pour le retour de la paix dans l'Est du pays

L'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, recommande aux acteurs africains de s'impliquer davantage pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC.

Au sortir d'une audience avec le Chef de l'État, mardi 18 novembre, à la Cité de l'UA, il a également sollicité l'apport des acteurs situés en dehors du continent africain.

« Ce que nous espérons, c'est que les acteurs africains et externes travaillent main dans la main pour créer un effet de synergie et mettre fin à la crise dans l'Est de la RDC et dans la région », a-t-il déclaré.

Ce diplomate indique avoir échangé avec le président de la République sur les différents processus de paix en cours en RDC. Huang Xia a affirmé avoir écouté Félix Tshisekedi présenter sa lecture de la situation actuelle, des efforts africains et des initiatives menées par les États-Unis et le Qatar.

En mars dernier, l'envoyé spécial avait réitéré au Chef de l'État « la volonté forte des Nations unies d'accompagner et d'appuyer les pays de la région des Grands Lacs dans leurs efforts de paix et de sécurité ».

L'objectif est de relever l'enjeu immédiat de la désescalade des tensions tout en travaillant sur des solutions durables pour assurer la paix et la stabilité dans la région.

Huang Xia avait par ailleurs exprimé son inquiétude face à l'aggravation de la crise actuelle, tout en soulignant que la communauté internationale, les organisations sous-régionales et l'Union africaine sont désormais mobilisées pour trouver des solutions.