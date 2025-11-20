Congo-Kinshasa: L'Auditorat général des FARDC bénéficie de kits informatiques

La MONUSCO, à travers sa section d'appui à la justice, a remis mardi 18 novembre des kits informatiques à l'Auditorat général des Forces armées de la RDC (FARDC).

Il s'agit de deux ordinateurs ainsi que deux imprimantes-scanners multifonctions de haute performance.

C'est la deuxième instance judiciaire militaire à bénéficier de cet apport, après la Haute Cour militaire de Kinshasa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le matériel est composé de deux stations de gestion électronique de documents, chacune comprenant une imprimante-scanner et un ordinateur tout-en-un très performant, qui permettront la numérisation et le scannage des différents documents », a expliqué Rafher Ahnouche, expert en investigation numérique à la mission onusienne.

Il a indiqué que ce matériel constitue une base unique pour la numérisation des dossiers judiciaires au niveau des auditorats, que ce soit à Kinshasa ou dans l'Est du pays.

Selon lui, ces kits vont faciliter un accès unifié et sécurisé, avec une traçabilité de toutes les opérations effectuées au sein de la base de données.

« Le serveur sera installé ici, au siège de l'Auditorat général. Il collectera et corrélera toutes les données provenant des AMS (services de gestion d'applications). Les stations seront déployées dans les autres juridictions, à savoir les auditorats militaires supérieurs et les auditorats militaires de garnison », a-t-il précisé.

Cette initiative s'inscrit dans l'effort de la MONUSCO pour amener la justice militaire de la RDC à assurer la transparence et l'efficacité des transactions judiciaires.