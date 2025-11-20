Congo-Kinshasa: Linafoot - TP Mazembe domine CS Don Bosco, VClub accroché par Rangers

Le Tout-Puissant Mazembe a retrouvé le chemin de la victoire ce mercredi 19 novembre, en s'imposant largement (0-3) face au CS Don Bosco, dans le cadre de la phase classique du championnat national de football (LINAFOOT), Groupe A.

Cette rencontre s'est disputée au stade de Kamalondo, à Lubumbashi.

Après deux matchs nuls consécutifs, les Corbeaux lushois ont réalisé une véritable démonstration de force face aux Salésiens.

Ils ont ouvert le score dès la 16e minute avant de doubler la mise trois minutes plus tard (19e).

La pause est intervenue sur cette avance de deux buts en faveur de Mazembe.

En seconde période, les Banyangwenya ont marqué le but du break à la 46e minute.

Cette victoire, la troisième de la saison, permet au club de Lubumbashi de grimper provisoirement à la deuxième place du classement du Groupe A avec 11 points en 6 matchs.

Bien avant, New Soger s'est imposé (1-0) face à la JS Groupe Bazano. Blessing FC, après un nul spectaculaire (3-3) contre le FC Tshikas, a enchaîné avec une défaite (1-0) contre Saint-Luc de Kananga.

De son côté, l'AS Vita Club, fraîchement victorieux face à l'OC Bukavu Dawa (2-0), a vu son élan brisé par l'AC Rangers au Stade des Martyrs.

Les Dauphins Noirs ont concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu à la 35e minute. Ils ont dû attendre la 67e minute et un penalty pour finalement égaliser (1-1).

La fin de match a été marquée par un carton rouge pour les visiteurs à la 75e minute, à la suite d'un second avertissement, mais Vita Club n'a pas pu en profiter pour forcer la décision.

Malgré ce résultat mitigé, l'AS Vita Club conserve solidement la tête du classement du Groupe B avec 20 points en 9 matchs. Toutefois, ce match nul constitue un avertissement dans la course au titre.

Dans le même groupe, l'OC Renaissance a chuté à domicile (2-1) contre le FC MK.

L'OC Bukavu Dawa a concédé une deuxième défaite consécutive en s'inclinant (3-1) face à l'Étoile du Kivu.