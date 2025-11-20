Gabon: Le pays renforce son leadership numérique à la CMDT-25 à Bakou

19 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MENDI

Le Ministère de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation représente la République Gabonaise à la Conférence Mondiale de Développement des Télécommunications (CMDT-25), organisée du 17 au 28 novembre 2025 à Bakou, Azerbaïdjan, sous l'égide de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Cette année, le Gabon participe en tant que membre du Conseil de l'Alliance pour l'innovation et l'entrepreneuriat numérique de l'UIT, confirmant ainsi son positionnement stratégique au sein des instances mondiales du numérique.

Pourquoi cette présence est importante pour le Gabon ?

- Défendre les priorités nationales en matière de connectivité, d'inclusion et d'innovation ;

- Porter la vision numérique définie par les plus hautes autorités

- Faire rayonner la diplomatie numérique du Gabon ;

- Présenter la dynamique des réformes engagées : infrastructures, cybersécurité, cloud national, IA, entrepreneuriat numérique ;

- Nouer de nouveaux partenariats stratégiques pour renforcer l'attractivité du pays.

En marge de la conférence, le Ministre Mark-Alexandre Doumba, Chef de la délégation gabonaise, mène plusieurs échanges bilatéraux et multilatéraux avec des institutions internationales, organismes de développement et acteurs privés afin d'accélérer :

- la modernisation des infrastructures numériques,

- le développement du cloud et de l'intelligence artificielle,

- la transformation digitale de l'administration,

- le renforcement des compétences nationales.

Cette participation s'inscrit dans la volonté du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire du numérique un pilier de modernisation, de souveraineté et de performance publique.

À Bakou, le Gabon affirme sa place parmi les nations qui façonnent l'avenir du numérique.

