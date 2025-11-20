Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Leçon sur la grenouille et le crapaud

La grenouille et le crapaud sont deux amphibiens qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de nos écosystèmes, en régulant les populations d'insectes nuisibles. Ils sont de véritables indicateurs de la qualité de l'environnement ; leur disparition signale souvent une pollution ou une dégradation du milieu. Ainsi, comprendre leur cycle de vie nous aide à mieux connaître la biodiversité qui nous entoure.

Grenouilles et crapauds contribuent à la santé agricole en réduisant naturellement les ravageurs. Leur étude sensibilise à la protection des zones humides, indispensables à de nombreuses espèces. Apprendre à les distinguer permet d'éviter les fausses croyances au sujet de ces animaux et de mieux respecter la nature.

Cette leçon développe la curiosité, l'observation et l'esprit scientifique chez les petits comme chez les grands. Elle rappelle que chaque petite créature a un rôle à jouer dans la chaîne de la vie. Valoriser leur importance, c'est encourager chacun à protéger l'environnement au quotidien.