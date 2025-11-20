Afrique: La RDC gagne 4 places au classement FIFA de novembre 2025

La République démocratique du Congo (RDC) a réalisé une progression notable au classement FIFA de novembre 2025, publié ce mercredi 19 novembre.

Le pays des Léopards gagne quatre places et se positionne désormais à la 56e place mondiale avec 1 442 points, soit 21 points de plus qu'au précédent classement.

Cette remontée est attribuée aux deux excellentes performances de l'équipe en barrages africains face au Cameroun et au Nigeria.

La RDC dépasse ainsi l'Irak, qui, malgré sa victoire contre les Émirats arabes unis, chute à la 58e place.

Au niveau continental, la RDC grimpe à la 9e place africaine, devançant le Cameroun (10e) et l'Afrique du Sud (11e), qui ont respectivement perdu 3 et 1 place.

En vue des barrages intercontinentaux, la RDC (56e) et l'Irak (58e) sont qualifiés pour les finales.

Celles-ci offriront une place qualificative pour la Coupe du monde face aux vainqueurs des demi-finales, dont les adversaires seront déterminés à la suite du tirage au sort prévu ce jeudi 20 novembre 2025 par la FIFA.

Voici le Top 10 des équipes africaines au classement FIFA :

Maroc : 1 713,12 pts

Sénégal: 1 648,07 pts

Égypte : 1 520,68 pts

Algérie :1 516,37 pts

Nigeria : 1 502,46 pts

Tunisie :1 497,13 pts

Côte d'Ivoire : 1 489,59 pts

Mali :1 455,03 pts

RDC :1 442,50 pts

Cameroun :1 440,43 pts