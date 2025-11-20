Madagascar: Patricia Rasendranirina - Propulsée vers de hautes responsabilités

19 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

De longue date, les ressortissants malgaches établis à l'île Maurice ont soulevé de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne les procédures d'entrée sur le territoire et les problèmes variés affectant leur quotidien.

Face à ces obstacles, Patricia Rasendranirina, présidente d'honneur de l'association Malagasy Miray Hina s'est distinguée par son engagement et son aide concrète, la rendant populaire et chérie par la communauté expatriée, qui la surnomme affectueusement « reninay aty an-tany lavitra » (notre mère, ici à l'étranger). Elle s'est toujours tenue aux côtés des Malgaches, dans les moments de joie comme dans les périodes de détresse. Son action a notamment inclus un soutien actif dans divers domaines y compris le sport. Elle a mené un combat sans relâche pour garantir aux Malgaches l'accès à leurs droits légitimes.

Responsabilités

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Loin de la simple observation, elle s'est impliquée directement dans la résolution des problèmes rencontrés. C'est cette détermination sans faille, au service de la nation et de la communauté, qui a poussé les Malgaches installés à Maurice à solliciter son accession à de plus hautes responsabilités. Forte de cet appui et de l'expérience acquise sur le terrain, Patricia Rasendranirina a exprimé son souhait d'assumer des fonctions de haut niveau. Son objectif est clair : apporter sa contribution à l'échelle nationale pour venir en aide au peuple malgache.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.