Madagascar: Patricia Rasendranirina - Propulsée vers de hautes responsabilités

De longue date, les ressortissants malgaches établis à l'île Maurice ont soulevé de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne les procédures d'entrée sur le territoire et les problèmes variés affectant leur quotidien.

Face à ces obstacles, Patricia Rasendranirina, présidente d'honneur de l'association Malagasy Miray Hina s'est distinguée par son engagement et son aide concrète, la rendant populaire et chérie par la communauté expatriée, qui la surnomme affectueusement « reninay aty an-tany lavitra » (notre mère, ici à l'étranger). Elle s'est toujours tenue aux côtés des Malgaches, dans les moments de joie comme dans les périodes de détresse. Son action a notamment inclus un soutien actif dans divers domaines y compris le sport. Elle a mené un combat sans relâche pour garantir aux Malgaches l'accès à leurs droits légitimes.

Responsabilités

Loin de la simple observation, elle s'est impliquée directement dans la résolution des problèmes rencontrés. C'est cette détermination sans faille, au service de la nation et de la communauté, qui a poussé les Malgaches installés à Maurice à solliciter son accession à de plus hautes responsabilités. Forte de cet appui et de l'expérience acquise sur le terrain, Patricia Rasendranirina a exprimé son souhait d'assumer des fonctions de haut niveau. Son objectif est clair : apporter sa contribution à l'échelle nationale pour venir en aide au peuple malgache.