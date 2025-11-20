Madagascar: Pétanque - « Grand Open Litchi » - 4 millions d'ariary pour l'équipe Vonjy Randrianantenaina

19 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La ville de Toamasina a accueilli la 19e édition du Grand Open Litchi, ce week-end. Organisé par la Ligue régionale de pétanque Atsinanana en partenariat avec Blue Heaven, ce tournoi annuel, devenu incontournable dans le calendrier de la Ligue, a tenu toutes ses promesses en rassemblant plus de 130 équipes venues de toute l'île.

105 triplettes seniors hommes, 16 formations vétérans et 13 équipes féminines se sont affrontées dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale, qui fait la réputation de l'événement, à l'occasion de la 19e édition du tournoi de pétanque « Grand Open Litchi », organisée ce week-end par la Ligue régionale de pétanque Atsinanana. « C'est plus qu'un tournoi, c'est une grande fête de la pétanque à Toamasina », confie l'organisateur.

Chez les seniors hommes, la finale a été particulièrement disputée. L'équipe Vonjy Randrianantenaina a dominé ses adversaires pour s'imposer et repartir avec le jackpot de 4 000 000 Ar, accompagné des traditionnelles coupes et des goodies des sponsors Yas Madagascar et Bet 261. Les catégories dames et vétérans de leurs côtés ont bénéficié exactement des mêmes dotations, symbole fort de l'égalité prônée par les organisateurs.

Symbolique

L'un des moments forts de la remise des prix fut l'intervention du ministre des Télécommunications, ancien champion du monde de pétanque à l'époque où Madagascar brillait sur la scène internationale. Il a offert personnellement deux smartphones haut de gamme ainsi qu'une enveloppe de 500 000 Ar, saluant « l'engagement et le talent des boulistes malgaches qui perpétuent la grandeur de notre discipline ». Yas Madagascar, Bet 261 et Ceramica Toamasina ont également largement contribué à la réussite de l'événement en fournissant goodies, tee-shirts, casquettes et soutien logistique. À l'issue de ces deux jours intenses, la Ligue régionale Antsinanana peut déjà se tourner vers la 20e édition.

Classement seniors hommes :

1er - Équipe Vonjy Randrianantenaina : 4 000 000 Ar + 2 coupes + goodies 2e - Équipe Gafilo : 1 000 000 Ar + médailles + tee-shirts Ceramica + casquettes 3e - Équipe Yves Rakotoarisoa : 250 000 Ar + médailles + goodies 4e - Équipe Ram's : 250 000 Ar + médailles + goodies.

Classement dames :

1er - Nomemjanahary Fanantenana Ravomanana : 2 téléphones + 400 000 Ar + 2 coupes + goodies 2e - Équipe Marina : 200 000 Ar + médailles + goodies 3e - Équipe Felana : 100 000 Ar + médailles + goodies 4e - Équipe Frip Holy Fitia : 100 000 Ar + médailles + goodies.

Classement vétérans :

1er - Équipe Ndrema : mêmes dotations que les dames 1re place 2e - Équipe Nana 3e - Équipe Lam.

