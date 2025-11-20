Sénégal: USSEIN - Le colloque international sur la géomatique et l'IA appelé à devenir annuel (vice-recteur)

Dakar — L'Université du Sine-Saloum El-Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) a clôturé, mercredi, la première édition d'un colloque international de trois jours sur la géomatique et l'intelligence artificielle, un rendez-vous appelé à devenir annuel, a indiqué son vice-recteur, Khalifa Ababacar Sylla.

"Ce colloque appelé à devenir un rendez-vous annuel a été un espace de réflexion, d'échanges et d'innovation autour des enjeux contemporains liés au numérique et au développement durable", a-t-il dit dans un communiqué transmis à l'APS.

Une centaine de participants venus de plusieurs pays, notamment des enseignants-chercheurs, des experts, étudiants et partenaires institutionnels, ont pris part à ce colloque organisé du 17 au 19 novembre à Kaolack, selon le le communiqué.

La tenue de ce forum illustre aussi la montée en puissance de l'Université du Sine-Saloum dans des secteurs-clés comme l'observation de la Terre, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, ajoute le texte.

Il a bénéficié "d'un large soutien, notamment du projet SEN Spatial, financé par l'ambassade de France et piloté par Géosénégal".

Ce partenariat a permis, au fil des années, la mise en place d'un master en géomatique à l'USSEIN, l'organisation de "Summer Schools" et l'émergence d'initiatives "innovantes" dans la gestion des données spatiales, relève la même source.

"C'est tout un écosystème qui se mobilise, réunissant institutions publiques, universités et secteur privé", a souligné Mathieu Becu, enseignant à l'Université de Bordeaux, dont les propos sont rapportés par le communiqué.

Il a insisté sur les défis de coordination, mais aussi sur la nécessité d'une vision partagée pour accélérer la transition digitale.

Le colloque intervient dans un contexte où le Sénégal souhaite tirer profit de la géomatique et de l'IA pour moderniser l'agriculture, améliorer l'efficacité de ses politiques publiques et dynamiser l'entrepreneuriat, selon le communiqué.

Parmi les avancées saluées figurent la création d'un portail national pour les données géospatiales et l'introduction de la géomatique dans les écoles, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, indique le texte.

Des conférences, ateliers et rencontres ont rythmé ces trois jours autour des technologies spatiales, des applications de l'intelligence artificielle au développement durable, de la résilience territoriale, ou encore de l'innovation dans la gestion des données géospatiales, précise le document.

Les débats auxquels ont contribué des chercheurs, entrepreneurs et étudiants, à travers un partage d'expériences, ont permis de poser les bases de futures collaborations.