Sénégal: Tivaouane - Le projet de centrale solaire de la Grande Mosquée obtient le quitus communautaire

Tivaouane — Le projet de construction d'une centrale solaire d'une capacité de 10 mégawatts, devant couvrir tous les besoins en électricité de la Grande Mosquée de Tivaouane, a fait l'objet d'une validation communautaire, à l'issue d'une audience publique de restitution de l'étude d'impact environnemental et social, a constaté l'APS.

Présidée par le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, l'audience publique de restitution a regroupé toutes les parties prenantes, à savoir des autorités administratives et municipales, des services techniques de l'État, des représentants de l'Association Jamaatou Nour Assouniya (AJANA), des délégués de quartiers, des leaders religieux.

Les représentants de populations impactées étaient aussi représentés à cette rencontre qui s'est tenue mardi dans la cité religieuse.

Le représentant de l'association AJANA, en charge des travaux de l'édifice religieux, El Hadji Malick Sarr, a rappelé les principes de transparence, de démarche participative, de concertation et de respect des droits humains ayant guidé le projet.

Les populations ont unanimement validé le projet, tout en exprimant des préoccupations relatives à la santé, à la sécurité et aux perspectives d'emploi local.

Elles ont souligné l'importance de la Grande Mosquée de Tivaouane pour la communauté tidiane.

La commune, par la voix de son secrétaire municipal Khalifa Gaye, a salué les "consultations inclusives" ayant abouti à l'affectation du site qui accueille l'installation.

Le directeur régional de l'environnement a passé en revue les étapes réglementaires déjà franchies, saluant une collaboration "exemplaire" entre les acteurs.

Le cabinet chargé de l'étude a exposé les principaux impacts du projet. Il s'agit notamment d'opportunités de formation et d'emploi local, de l'indemnisation "équitable" des personnes affectées, mais aussi des "nuisances temporaires" liées aux travaux et aux délocalisations ponctuelles.

L'ingénieur en charge du projet a précisé que la centrale solaire, d'une capacité de 10 MW sur une superficie de 17 hectares, fournira l'énergie dont a besoin le lieu de culte, et injectera le surplus de sa production dans le réseau de la Senelec, grâce à un partenariat.

Il a rassuré les populations que la centrale solaire ne présente pas de risques sanitaires et que la priorité sera accordée à la main d'oeuvre locale, dans le cadre du recrutement.

Le préfet Mamadou Guèye a insisté sur le consensus obtenu, les attentes en matière d'emploi et d'accompagnement, ainsi que la nécessité de mesures d'atténuation des impacts identifiés.