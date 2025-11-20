Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue malaisien, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue Malaisien, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim.

Dans un message publié sur sa page des réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré : « Un an après ma visite officielle en Malaisie l'an dernier, j'ai reçu en Éthiopie le Premier ministre de la Fédération de Malaisie, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim.»

Il a précisé que ces protocoles d'accord portent sur la coopération dans les domaines du tourisme, de la santé, du transport aérien, ainsi que sur la coopération entre le Conseil municipal de Kuala Lumpur et l'Administration d'Addis-Abeba.

Dans son message, le Premier ministre Abiy a indiqué que, lors de nos discussions bilatérales, nous avons réaffirmé notre engagement commun à renforcer et à élargir notre coopération.