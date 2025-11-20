Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue malaisien, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim.

19 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue Malaisien, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim.

Dans un message publié sur sa page des réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré : « Un an après ma visite officielle en Malaisie l'an dernier, j'ai reçu en Éthiopie le Premier ministre de la Fédération de Malaisie, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim.»

Il a précisé que ces protocoles d'accord portent sur la coopération dans les domaines du tourisme, de la santé, du transport aérien, ainsi que sur la coopération entre le Conseil municipal de Kuala Lumpur et l'Administration d'Addis-Abeba.

Dans son message, le Premier ministre Abiy a indiqué que, lors de nos discussions bilatérales, nous avons réaffirmé notre engagement commun à renforcer et à élargir notre coopération.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.