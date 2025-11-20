Ethiopie: Le pays recherche un partenariat qui transcende les dynamiques commerciales traditionnelles avec la Malaisie

19 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a déclaré lors du Forum d'affaires de haut niveau Éthiopie-Malaisie tenu aujourd'hui que l'Éthiopie recherchait une coopération dépassant largement les échanges commerciaux habituels avec la Malaisie.

En présence du président Taye Atske Selassie et du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, il a souligné que l'objectif était d'établir « un partenariat allant bien au-delà d'une simple relation acheteur-vendeur ».

Il a expliqué qu'il s'agissait d'une alliance stratégique alliant les investissements et l'expertise avancée de la Malaisie -- notamment dans les semi-conducteurs, les TIC, l'immobilier, la logistique, le commerce électronique et l'accès aux marchés mondiaux -- avec le vaste potentiel naturel et humain de l'Éthiopie, sa position géographique privilégiée et ses réformes ambitieuses.

Il a également mis en avant la Zone de libre-échange continentale africaine, présentée comme une porte d'entrée vers l'ensemble du marché africain.

De son côté, le commissaire aux investissements, Zeleke Temesgen, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer l'environnement des investissements pour les entreprises malaisiennes.

« Notre gouvernement est déterminé à instaurer un climat prévisible, transparent et propice aux investisseurs », a-t-il indiqué, invitant la délégation à considérer l'Éthiopie non seulement comme une destination d'investissement, mais comme un véritable partenaire stratégique pour bâtir une Afrique durable et prospère.

Il a assuré que le gouvernement était prêt à accompagner les projets, favoriser les partenariats et garantir leur réussite, soulignant que « l'Éthiopie n'est pas seulement ouverte aux investissements, mais à un partenariat à long terme ».

Le Forum a rassemblé responsables politiques, investisseurs et chefs d'entreprise des deux pays pour explorer de vastes opportunités dans l'industrie, l'agroalimentaire, les technologies, les infrastructures, la logistique et d'autres secteurs prometteurs.

Cet événement devrait stimuler de nouvelles initiatives d'investissement et renforcer davantage la coopération économique stratégique entre l'Éthiopie et la Malaisie.

