Mozambique: Les violences continuent dans la province de Nampula

Nampula — Des maisons, une école incendiées, des biens pillés et des civils tués, blessés ou kidnappés. Tel est le tableau de l'escalade de violence qui continue de sévir dans les districts de Memba et Erati, dans la province de Nampula.

Les attaques coordonnées des groupes armés non étatiques (NSAG) se sont intensifiées dans les deux districts depuis le 10 novembre. Plus précisément, quatre personnes sont mortes à la suite d'une attaque terroriste présumée dans la capitale Mazua. La chaîne de télévision locale TV Sucesso a diffusé une vidéo qui aurait été tournée sur le lieu du massacre, rapportant également le témoignage d'un témoin qui faisait référence à des motivations religieuses liées au massacre.

La présence d'un corps décapité dans une rue publique a provoqué la panique et le déplacement de la population vers des zones « sûres » du district. Les trois autres victimes auraient été tuées par balle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous sommes sur le terrain pour travailler », a déclaré le commandant provincial de la police de la République du Mozambique. La semaine dernière, le président de la République, Daniel Chapo, avait déclaré que la situation politique et militaire dans le pays était stable, malgré des attaques terroristes sporadiques dans les districts nord de la province de Nampula.

Selon les premiers rapports, 80 % de la population de Lúrio et Mazula, soit environ 128 000 personnes, a fui vers les zones boisées voisines ou vers d'autres districts. La crainte de nouvelles attaques et l'insécurité persistante continuent de provoquer de nouveaux déplacements, tandis que les rumeurs sur la présence du NSAG se répandent dans les zones touchées. L'épidémie de choléra dans le district de Memba et le début de la saison des pluies et des cyclones augmentent les risques pour les communautés déjà touchées.