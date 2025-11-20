Nigeria: Un prêtre catholique enlevé dans l'État de Kaduna

18 Novembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Un nouveau prêtre catholique a été enlevé au Nigeria. Le père Bobbo Paschal, curé de la paroisse Saint-Étienne dans la zone de gouvernement local (LGA) de Kushe Gudgu Kagarko, dans l'État de Kaduna (au centre-nord du Nigeria), a été capturé par des hommes armés qui ont attaqué la résidence paroissiale aux premières heures du 17 novembre.

Selon les informations communiquées par l'archidiocèse de Kaduna, outre le père Paschal, les bandits ont capturé un nombre indéterminé d'autres personnes. Lors de l'attaque, les malfaiteurs ont tué Gideon Markus, frère d'un autre prêtre, le père Anthony Yero.

« Nous invitons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se joindre à nous pour que toutes les personnes enlevées soient libérées au plus vite, saines et sauves », invite le communiqué signé par le frère Christian Okewu Emmanuel, chancelier de l'archidiocèse de Kaduna.

Rappelons qu'à l'aube du 17 novembre, au moins 25 élèves avaient été enlevées par un groupe armé qui avait attaqué l'école secondaire publique pour filles Maga (Government Girls' Comprehensive Secondary School) dans la zone de gouvernement local de Danko/Wasagu (LGA) de l'État de Kebbi (voir Fides 17/11/2025).

