Afrique: Hajj 2026 - Le Sénégal devient le 2ème pays africain élu à l'initiative « Tariiq Makkah »

20 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal intégrera, dès le Hajj 2026, le programme saoudien « Tariiq Makkah » - ou « Route de la Mecque » - destiné à simplifier et accélérer les formalités d'entrée des pèlerins aux Lieux saints de l'Islam. L'annonce a été faite à Djeddah, où la délégation officielle du Sénégal a été reçue au stand du ministère saoudien du Hajj et de la Oumra par le Général Dr Saleh bin Saad Al Morbei, Directeur général du Bureau des passeports et de l'état civil.

Avec cette adhésion, le Sénégal devient le 2e pays africain et le 9e pays au monde à bénéficier de ce dispositif déjà adopté par huit pays. Ce programme, mis en place il y a cinq ans, vise à transformer en profondeur l'expérience des voyageurs du Hajj.

Le programme permettra aux pèlerins sénégalais d'effectuer toutes les formalités d'immigration avant l'embarquement à l'aéroport Blaise Diagne. À leur arrivée en Arabie Saoudite, les contrôles seront réduits à quelques minutes seulement.

Le dispositif assure également un traitement sécurisé et automatisé des bagages, directement transférés aux hôtels à Médine ou La Mecque. Les pèlerins, eux, seront immédiatement transportés en bus vers leurs lieux d'hébergement, sans passer par les longues files d'attente aux points d'entrée. Cette simplification majeure améliorera significativement le confort des pèlerins tout en permettant aux autorités saoudiennes de fluidifier la gestion des flux pendant la période du Hajj.

