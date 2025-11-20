Congo-Brazzaville: 24e journée mondiale des toilettes - ASE initie une campagne dédiée à l'éducation sanitaire en milieu scolaire

La présidente de l'Association Sauvons nos enfants (ASE), Claude Mbemba Milandou, a lancé le 19 novembre au complexe scolaire Liberté une campagne dédiée à l'éducation sanitaire en milieu scolaire.

Le lancement de cette campagne intitulée « Entretien des lieux d'aisance en milieu scolaire » s'est faite en présence des directeurs départementaux des services de soins et santé de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville ainsi que de certains partenaires techniques et financiers.

Dans son intervention, la présidente de l'ASE a précisé que cette action n'est qu'un simple geste mais un devoir moral, un engagement éducatif et un acte citoyen. « Nous disons qu'ici, chaque enfant compte, ici la dignité humaine est une règle, non une exception. Voilà pourquoi ce thème nous mobilise ».

L'experte en santé publique, Grâce Kinate, a souligné que l'entretien des toilettes est essentiel pour prévenir la propagation de maladies, réduire les mauvaises odeurs et prolonger la durée de vie des appareils.

Un nettoyage régulier empêche la prolifération de bactéries, de virus et moisissures dans un environnement humide, protégeant ainsi la santé des occupants. Dans les lieux publics et les entreprises, des toilettes propres améliorent l'image de marque et le bien-être des employés...

Cette journée, a-t-elle renchéri, avait différents objectifs : sensibiliser à l'importance cruciale des toilettes pour la santé et la dignité humaine, attirer l'attention sur le fait qu'un grand nombre de personnes n'a pas accès à des installations sanitaires sûres entrainant des risques pour la santé et l'environnement, promouvoir les investissements dans les systèmes d'assainissement, en particulier ceux qui sont résilients aux chocs climatiques.

Ensuite, une séance des questions-réponses a été suivie d'une démonstration d'entretien des installations sanitaires du lieu d'accueil.

Notons que la mission de l'ASE, reste invariable : protéger nos enfants, partout où cela est nécessaire. L'action menée ce 19 novembre s'inscrit pleinement dans cet objectif fondateur.

Elle vise à sensibiliser toute la communauté scolaire : élèves, parents, enseignants et personnels administratifs ; prévenir les risques sanitaires ; instaurer une culture durable d'hygiène, de discipline et de responsabilité collective ; soutenir les établissements dans l'amélioration continue de leurs pratiques d'entretien.

Cette démarche est conduite en parfaite cohérence avec la chaine de commandement éducative du département, depuis la direction départementale, jusqu'aux directrices, directeurs et responsables des établissements concernés.