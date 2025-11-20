Congo-Brazzaville: Artisanat - Les artisans congolais bientôt doté d'une carte numérique

L'atelier pour la revue du cadre légal, règlementaire et institutionnel de l'artisanat, la mise en place du portail des services dédiés et l'instauration de la carte numérique pour ce secteur s'est ouvert le 17 novembre à Pointe-Noire sous l'égide de Michel Ngakala, coordonnateur du projet d'accélération de la transformation numérique au Congo (PATN). Les travaux dureront 5 jours.

Cet atelier se fixe divers objectifs notamment définir les bases d'un cadre rénové, structuré et digitalisé pour le développement durable du secteur de l'artisanat, à travers l'actualisation de son environnement juridique et institutionnel, la formation des acteurs, et la conception d'outils numériques adaptés à la promotion et à la valorisation du savoir-faire artisanal congolais.

Il s'agit aussi d'examiner et actualiser le cadre légal et institutionnel du secteur afin de l'adapter aux évolutions technologiques et économiques actuelles ; identifier, classifier et valider les métiers de l'artisanat dans la perspective de constituer un répertoire national des métiers artisanaux reconnu par l'Etat ; définir les modalités de mise en place d'un registre national des artisans (ou bottin des artisans) permettant une meilleure visibilité, reconnaissance et organisation de ses acteurs.

Ouvrant les travaux, le coordonnateur du projet PATN a expliqué que l'artisanat congolais est un pilier économique et culturel. Incarnant plus qu'une simple activité économique, il est le dépositaire du patrimoine culturel congolais, un vecteur d'innovation locale et une source majeure d'emploi notamment pour les jeunes et les femmes, a-t-il souligné.

Pourtant son potentiel reste encore insuffisamment exploité, souvent freiné par un cadre légal réglementaire qui a besoin d'être modernisé. En ce sens, cet atelier doit permettre aux participants d'authentifier les forces et les faiblesses des textes existants, de proposer des réformes adaptées et de définir les bases d'un éco-système plus structuré, plus compétitif, et plus résiliant.

« Au coeur de cette modernisation se trouve la digitalisation. Nous devons accompagner nos artisans dans une position numérique en concevant des outils accessibles et utiles. Parmi ces outils, la carte numérique de l'artisan et de l'entreprise artisanale constituera un levier essentiel. Elle permettra non seulement de reconnaître officiellement les artisans mais aussi de faciliter leurs démarches, d'unifier leurs données, et de renforcer la visibilité sur les marchés locaux et internationaux. De même, la création d'un portail dédié aux services de l'artisan offrira un point d'accès unique pour l'information, les formalités administratives et les opportunités économiques » a-t-il déclaré.

Signalons que cet atelier est financé par la Banque mondiale à travers le projet PATN.