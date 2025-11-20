Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le Pnud et la BPC signent un protocole d'accord

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama-Dian Barry, a signé le 18 novembre à Brazzaville, avec le directeur général de la Banque postale du Congo (BPC), Calixte Médard Tabangoli, un mémorandum d'entente visant, entre autres, le renforcement du partenariat institutionnel par la formalisation et la pérennisation de la coopération entre les deux parties.

Signé en présence de la ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'artisanat, Lydia Jacqueline Mikolo, des agences du système des Nations unies et des institutions financières nationales et internationales, ce partenariat s'articule autour de six domaines spécifiques parmi lesquels l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes avec la participation de la BPC à des initiatives de soutien à la création d'entreprises, une subvention de 5 à 10 000 entreprises et artisans étant prévu dans la période 2025-2028.

Il concerne également l'inclusion financière par le développement de solution adaptées aux populations vulnérables avec la participation d'autres partenaires si nécessaire ; la promotion de la culture entrepreneuriale, de l'économie créative par l'appui conjoint aux jeunes porteurs de projets d'entreprises et artisans à travers l'organisation des vernissages, des expositions, des ventes ; la communication et la visibilité par l'organisation d'évènement communs et la valorisation de l'impact de ce partenariat.

L'autre domaine étant l'accompagnement de la BPC dans la valorisation des droits économiques des femmes, la promotion de l'égalité des genres en milieu entrepreneurial et professionnel.

« Nous avons été admiratifs de la vision de la BPC d'investir dans la préservation de l'environnement, la réduction de son empreinte carbonique et la création d'un modèle d'affaires vertueux, aligné sur les objectifs du Plan national de développement (PND) 2022-2026. C'est dans cette perspective que nous signons ce partenariat qui nous permettra de mieux avancer ensemble dans la matérialisation d'un certain nombre d'objectifs sociaux, mais également économiques et solidaires », a indiqué la représentante résidente du Pnud, Adama-Dian Barry.

Selon elle, le Congo, avec une population majoritairement jeune, a un avantage stratégique sur le continent africain « car nos jeunes et nos femmes ne manquent ni de créativité, ni de courage, mais ils ont besoin d'un instrument financier adapté à leurs ambitions », a-t-elle dit.

Elle considère que ce protocole d'accord permettra de renforcer un partenariat institutionnel durable et moderne, pleinement aligné sur les priorités du gouvernement conformément à ses engagements en matière d'objectifs de développement durable.

« Dans un moment où le monde traverse une recomposition profonde marquée par le recul de l'aide publique au développement et l'aggravation des inégalités, le Congo, à travers cette initiative, a fait le choix de l'audace, montre la voie et affirme sa volonté de faire du triptyque gouvernement-institutions financières-Nations unies, un modèle africain », a précisé Adama-Dian Barry.

De son côté, la Banque postale du Congo a réaffirmé son engagement à faire de son établissement un partenaire au service du développement durable fondé sur la responsabilité et l'action.

Cet accord symbolise, selon son directeur général, la volonté de la BPC à agir pour une économie congolaise plus inclusive, plus verte et plus résiliente. « Le protocole que nous signons vient donner un cadre structuré et durable à cette collaboration en renforçant notre partenariat autour de la finance responsable, de l'entrepreneuriat durable et de la transition écologique », a déclaré Calixte Médard Tabangoli.

Le directeur général de la BPC a, par ailleurs, souligné que cette signature a du sens, parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique plus large : celle d'une Banque postale qui évolue, qui innove et qui agit pour transformer durablement son modèle. Elle illustre, a-t-il poursuivi, des réalisations déjà concrètes portées par son institution démontrant ainsi qu'une banque publique peut être un moteur d'innovation et de transformation, capable de conjuguer performance et impact positif.

« Cette signature vient renforcer cette vision partagée, celle d'une transformation où les institutions publiques et les partenaires de développement unissent leurs forces au service de l'impact social, économique et environnemental. En affirmant notre responsabilité sociétale, nous rejoignons le cercle des institutions financières africaines qui placent la durabilité au coeur de leur modèles, » a-t-il expliqué.

Marraine et récipiendaire stratégique de ce partenariat, la ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'artisanat s'est félicitée de ce genre d'initiatives qui permettent de promouvoir, de faciliter et de lever les barrières à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Lydia Jacqueline Mikolo a salué la Banque postale du Congo pour son rôle important d'acteur public auprès de la population. « Les barrières à

l'entrepreneuriat, c'est le financement et la formalisation. Toutes ces barrières sont en train d'être levées au fur et à mesure dans notre pays, grâce aux partenariats des institutions comme le Pnud, le système des Nations unies et un secteur privé militant, citoyen et des banques comme la BPC qui décident effectivement de prendre le risque. Parce que, c'est un risque aussi de se lancer dans un secteur qui n'est pas très gratifiant », a-t-elle observé, invitant les jeunes et les femmes porteurs de projets à se rapprocher de la PBC, du Pnud et de son département pour s'informer et s'enquérir des procédures pour bénéficier des retombées de cette signature. « On commence à sentir que le Congo bouillonne d'entrepreneurs », a conclu la ministre.