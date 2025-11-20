Soudan: Entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue grec

L'ambassadeur Mohi El-Din Salem Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a fait un appelle téléphonique ce mercredi avec Son Excellence George Charapartis, ministre des Affaires étrangères de Grèce.

Au cours de cet appelle téléphonique, ils ont examiné les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans les divers domaines.

Les deux ministres ont passé en revue les derniers développements régionaux et internationaux d'intérêt commun, soulignant l'importance d'une coordination et de consultations continues entre les deux pays afin de consolider leurs relations bilatérales.

Les ministres ont également discuté des derniers développements au Soudan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre Mohi El-Din Salem a informé son homologue grec des événements les plus marquants et des violations commises par des milices terroristes, assimilables à un génocide, dans certaines régions du Soudan, notamment récemment à El Fasher.

Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à développer la coopération bilatérale et à renforcer les mécanismes de communication entre les deux pays, pour l'intérêt des deux nations et de leurs peuples amis.

L'entretien s'est conclu par la confirmation de la poursuite de communication dans les prochains mois afin de donner suite aux dossiers de coopération bilatérale.