Soudan: Conclusion d'un atelier de sensibilisation aux mines et aux restes explosifs de guerre dans l'est d'Al-Gezira

Un atelier de sensibilisation aux mines et aux restes explosifs de guerre, organisé par l'organisation GESMAAR pour la sensibilisation aux mines et aux restes explosifs de guerre dans l'État d'Al-Gezira, s'est clôturé ce matin à Tamboul, dans la localité de l'est d'Al- Gezira.

Cet atelier a ciblé 21 participants de différents segments de la communauté locale.

Le professeur Al-Fatih Al-Sanousi, directeur de l'organisation dans l'État, a confirmé que l'atelier visait à former des instructeurs afin qu'ils puissent sensibiliser la population aux dangers des mines et des restes explosifs de guerre et transmettre ce message de sensibilisation à tous les segments de la société, en particulier aux enfants.

Il a noté que l'atelier s'était tenu sous la supervision du Centre national de lutte contre les mines et avait été financé par Save the Children International en partenariat avec le Département de la protection sociale de l'État d'Al-Gezira.