Afrique: Soudan et Libye discutent de la coopération sanitaire

Le ministre fédéral de la Santé, le professeur Haitham Mohamed Ibrahim, a rencontré aujourd'hui, dans s9n bureau à Port-Soudan, l'ambassadeur de Libye au Soudan, le Dr Fawzi Boumriz, afin d'évoquer les moyens de renforcer la coopération sanitaire entre le Soudan et la Libye.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté de la coordination de la participation du Soudan à la Conférence arabe des ministres de la Santé, qui se tiendra à Tripoli, la capitale libyenne, en décembre prochain.

Le professeur Haitham a exprimé sa gratitude envers la Libye pour son soutien au Soudan depuis le début du conflit, notamment pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés soudanais.

Il a également souligné que la situation des résidents soudanais en Libye avait été abordée lors de la réunion.

De son côté, l'ambassadeur de Libye, le Dr Fawzi Boumriz, a expliqué que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de la Conférence arabe des ministres de la Santé et a noté le développement remarquable de la coopération sanitaire entre les deux pays.

Il a réaffirmé l'engagement de son pays à fournir les meilleurs services de santé et d'éducation à ses frères soudanais.

L'ambassadeur a également souligné l'importance de la visite du ministre soudanais de la Santé en Libye, assurant qu'elle serait fructueuse et contribuerait au renforcement des relations sanitaires entre les deux pays.