Ile Maurice: Sattar Hajee Abdoula arrêté pour des services non honorés à AML

L'expert-comptable et directeur d'entreprise Sattar Hajee Abdoula , 66 ans, a été arrêté hier par la Financial Crimes Commission (FCC) à Réduit. Convoqué pour une audition under warning et accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul, il a été entendu pendant plus de cinq heures. La FCC disposerait de motifs raisonnables de croire que certains fonds, en tout ou en partie, pourraient provenir d'activités criminelles, orientant l'investigation vers un potentiel délit de blanchiment d'argent, sous les articles 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Act 2002 (FIAMLA).

Une vérification est également menée sous l'article 44 (1B) de l'Interpretation and General Clauses Act. Cette procédure s'inscrit dans une enquête sur la gestion de fonds ayant transité via Grant Thornton Ltd (Advisory Services), dont Sattar Hajee Abdoula était directeur au moment des faits. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'origine et la justification d'une somme de Rs 3 696 000, créditée en mars 2020 sur un compte lié à la firme. À son arrivée comme à sa sortie, le directeur d'entreprise est resté réservé. Son avocat a simplement déclaré que son client «coopère pleinement avec l'enquête» et «réfute toute implication dans un acte répréhensible».

L'interrogatoire devrait reprendre après l'analyse par la FCC de plusieurs documents bancaires et comptables concernant un contrat attribué à la firme pour des services non honorés auprès d'Air Mauritius (MK). Selon les premières constatations, le contrat aurait été accordé directement à Grant Thornton, alors que Hajee Abdoula en était le CEO, sans due diligence ni appel d'offres formels par Air Mauritius.

Parallèlement, les enquêteurs examinent une requête de MK en 2020 pour des services de consultancy and advisory. Les premières investigations indiquent que cette demande aurait été adressée directement à Grant Thornton, sans procédure formelle. La FCC cherche à comprendre la nature exacte des services fournis et leur lien éventuel avec les mouvements de fonds identifiés.

«Blue-eyed boy» de «Lakwizinn»

Dirigeant reconnu dans le secteur du conseil financier à Maurice, Sattar Hajee Abdoula est diplômé en comptabilité et management. Il a gravi les échelons chez Grant Thornton, devenant Advisory Partner, puis CEO, supervisant des missions de conseil pour des entités publiques et privées, incluant audits, restructurations et conseils stratégiques.

Sous le régime MSM, il était considéré comme le «blue-eyed boy» de Lakwizinn, étant proche et actif dans certains cercles influents du parti. Il a également siégé à plusieurs conseils d'administration et instances professionnelles : président nonexécutif et membre du Strategy Committee de SBM Holdings Ltd ; Chairman de SBM Bank (Mauritius) Ltd ; de SBM Bank (India) Ltd ; et de SBM (NBFC) Holdings Ltd ; membre d'INSOL International et du Mauritius Institute of Professional Accountants (MIPA). Il a également été l'administrateur d'Air Mauritius d'avril 2020 à novembre 2021.