Ile Maurice: Binationaux - Ils font rayonner l'île jusque sur la scène française

Le sang mauricien brûle dans leurs veines. Politicienne, sportif, musicien : chacun d'eux porte, dans sa voix et dans son parcours, cette chaleur humaine que l'on associe si souvent à l'île Maurice. La venue du président français Emmanuel Macron nous rappelle que ces personnalités d'origine mauricienne, qui font partie de sa délégation, attirent la lumière et contribuent au rayonnement du pays.

La première figure qui s'impose est celle de Prisca Thevenot. Née de parents mauriciens installés en France dans les années 1970, elle voit le jour à Strasbourg le 1eᣴ mars 1985 et grandit en région parisienne. Porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal de janvier à septembre 2024, elle porte les missions d'engagement civique et de cohésion sociale auprès de la jeunesse française. Une ascension fulgurante pour cette mère de deux enfants, élue députée en 2022 dans la huitième circonscription des Hauts-de-Seine avec 65,75 % des voix au second tour.

Malgré une carrière résolument ancrée en France, Prisca Thevenot n'a jamais coupé le lien avec ses racines. Elle vient à Maurice tous les deux ou trois ans, un pays-refuge où elle s'est mariée, a fait baptiser ses fils et où repose son père. Aujourd'hui, membre du groupe Ensemble pour la République, elle s'impose avec panache sur la scène politique française.

Autre nom incontournable : Vikash Dhorasoo. L'ancien international français, qui a brillé au Paris Saint-Germain comme au l'AC Milan, a marqué l'histoire du football hexagonal. Rangé des terrains, il s'investit désormais dans le débat public. De son soutien à Bertrand Delanoë lors des municipales de 2008 à ses appels répétés, en 2024, à faire barrage au Rassemblement national, il revendique un engagement contre l'extrême droite, et se positionne aux côtés de La France insoumise et du Nouveau front populaire.

Également, de double nationalité, le boxeur Samuel Kistohurry représente la France sur la scène internationale. Médaillé de bronze aux Mondiaux 2021 à Belgrade, puis aux Championnats d'Europe 2024 dans la même ville, il s'est imposé comme l'un des poids plume les plus prometteurs, malgré un forfait en demi-finale pour raisons médicales.

Passé du full-contact à la boxe anglaise, il a forgé son style au club de Lormont, en Gironde, avant de rejoindre l'USSAP Boxe, où il s'entraîne sous la conduite de Mohamed Jamaï et Adel Yamhdi. Porté par son calme, sa détermination et ses performances internationales, il a participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Quatre parcours, quatre univers, mais un même fil rouge : l'héritage mauricien qui continue de briller bien au-delà de nos côtes.