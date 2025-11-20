Ile Maurice: Diplomatie bleue, crise rouge

Il y a des visites qui se discutent d'abord à voix basse, dans les couloirs des chancelleries, avant de se vivre sur les tapis rouges devant les photographes de presse. Celle qu'effectue Emmanuel Macron à Maurice, les 20 et 21 novembre 2025, appartient à cette catégorie. Programmée de longue date, elle survient dans un contexte où l'océan Indien diplomatique est en pleine houle : Madagascar traverse une crise dont nul ne connaît encore la profondeur ; et l'exfiltration controversée d'Andry Rajoelina par les services français a laissé Port-Louis pantois, comme si Paris avait oublié que Maurice n'est pas un simple témoin, mais un acteur de la région.

C'est donc un président engagé dans un virage assumé de politique étrangère - reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU, diplomatie océanique affichée, repositionnement géopolitique face aux BRICS et aux ambitions chinoises - qui revient fouler le sol de l'ancienne Isle de France. L'histoire dira si cette visite relève du geste symbolique ou d'un repositionnement d'envergure.

Le programme officiel a la densité d'une négociation : tête-à-tête avec le Premier ministre Navin Ramgoolam, participation à un forum économique sur l'intelligence artificielle, visite du navire Plastic Odyssey, déclaration conjointe à la presse et inauguration de la nouvelle ambassade de France à Moka.

Cinq déclarations d'intention doivent être signées dans des domaines essentiels : économie bleue, transition énergétique, gestion durable de l'eau, partenariat FEXTE autour des énergies renouvelables et coopération éducative visant à renforcer un enseignement bilingue français-kreol. Ce sont les briques d'un codéveloppement climatique, technologique et culturel appelé à redéfinir les relations francomauriciennes. Le coeur de la nouvelle géopolitique régionale se déplacera probablement autant dans les laboratoires marins que dans les centres de données.

Mais l'ombre malgache pèse sur la visite. Port-Louis n'a pas apprécié que Paris exfiltre Andry Rajoelina sans concertation préalable. L'argument sécuritaire n'efface pas l'essentiel : Maurice réclame le respect et la consultation, non comme une faveur, mais comme un droit souverain. Dans une région où les transitions politiques demeurent fragiles et où les routes financières et migratoires traversent les archipels, la France ne peut plus se comporter comme une puissance tutélaire. La coopération exige un langage d'égal à égal.

Il reste aussi le caillou dans le soulier diplomatique : Tromelin. Hérité du Traité de Paris de 1814, le différend oppose deux interprétations d'un mot - «especially/notamment» - et entretient, depuis plus d'un demisiècle, un désaccord sur la souveraineté. Commissions mixtes, tentatives de cogestion, retrait de l'accord à Paris sous la pression de segments politiques français : rien n'a réellement avancé. Le sujet ne sera pas mis en avant dans les discours, mais il subsiste dans tout échange sérieux sur la région. La souveraineté, comme la mer, ne disparaît jamais (voir le rappel historique de Jean-Claude de l'Estrac en page 19).

La reconnaissance de l'État de Palestine par la France ajoute à l'équation une dimension inattendue. Paris veut se présenter en puissance médiatrice, réhabilitant le multilatéralisme et affirmant qu'on ne peut laisser un peuple sans perspective politique au risque de l'abandonner aux logiques extrêmes. Cette posture, observée depuis Port-Louis, oblige la France à une cohérence : plaider la paix à Gaza tout en laissant sous verre diplomatique Tromelin, Mayotte ou les Chagos serait un exercice périlleux de dissonance géopolitique.

Maurice doit saisir ce momentum. Nous entrons dans une ère où l'avenir se négocie sur la souveraineté, les océans, le climat, l'intelligence artificielle et les nouvelles routes diplomatiques. La mer n'est pas seulement un espace scientifique : elle est une frontière politique et un lieu de vérité. Si la France veut être un partenaire stratégique, alors cette visite pourrait compter. Sinon, elle n'aura été qu'un chapitre poli de plus...