Ile Maurice: Xavier Dubourg - «Une nouvelle preuve que la coopération France-Maurice se passe bien»

À quelques heures de l'arrivée du président Emmanuel Macron à Maurice, la communauté française de l'île - qui avoisine les 11 000 personnes - se retrouve en première ligne des attentes et des interrogations suscitées par cette visite.

Au cœur de ce lien entre l'administration française et la communauté expatriée ou binationale, on retrouve Xavier Dubourg de La Tour, conseiller des Français de l'étranger à Maurice. Ni diplomate ni fonctionnaire, mais bénévole élu, il est régulièrement sollicité en cas de blocage administratif, de difficulté sociale, d'accident ou de besoin d'orientation.

À l'occasion de cette visite présidentielle, il porte les attentes de cette communauté. «La visite du président Macron est encore une fois la preuve que la coopération entre la France et Maurice se passe bien.»

Par rapport à la communauté française dont il s'occupe, il souligne : «On peut dire qu'elle est tout à fait intégrée à Maurice, pour différentes raisons. C'est un pays pacifique, francophone, qui a toujours eu de très bons rapports avec la France et la communauté française.»

Il rappelle qu'au sein de cette communauté française, environ la moitié sont des binationaux : des Mauriciens d'origine française, des Mauriciens qui ont acquis la nationalité par le mariage, ainsi que des enfants de Mauriciens devenus Français à la faveur de leurs études en France. Il a conclu en disant que «tout cela montre que les interactions au sein de cette communauté sont très importantes et qu'elle est aujourd'hui particulièrement dynamique.»

Pour rappel, lors de la présidentielle française de 2022, le bureau de vote de l'ambassade de France à PortLouis comptait 9 648 inscrits pour environ 3 500 à 4 000 votants. Emmanuel Macron y est arrivé en tête au premier tour (40,83 %, participation : 37,2 %) et a largement remporté le second tour avec 73,27 % des suffrages exprimés (2 768 voix contre 1 010 à Marine Le Pen, participation : 39,16 %).

Parveen Mactoom, autre conseillère des Français de l'étranger à Maurice, considère que cette visite d'État «est un message fort, qui témoigne des liens solides et durables entre la France et Maurice. C'est une relation qui se projette résolument vers l'avenir. La visite du président Macron illustre la volonté de la France de renforcer la coopération avec Maurice dans plusieurs secteurs clés, tels que l'éducation, l'innovation et l'écologie.» Pour elle, «la France reste un partenaire de choix pour Maurice.»