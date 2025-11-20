Ile Maurice: Cyclisme - La sélection mauricienne jouera crânement sa chance

Ce sera le dernier grand rendez-vous de l'année 2025 pour nos cyclistes. Et ces derniers comptent tout mettre en œuvre pour réaliser la meilleure prestation possible aux Championnats d'Afrique sur route au Kenya. La sélection dirigée par l'entraîneur national, Vincent Graczyk est en tout cas ambitieuse avec notamment la présence de ses deux têtes d'affiche, Alexandre Mayer et Lucie Lagesse en élite. L'objectif est clair : ramener autant de médailles que possible à la maison.

Alexandre Mayer, engagé jusqu'à fin 2026 avec la formation professionnelle Burgos Burpellet BH, arrive en véritable leader. Premier Mauricien à évoluer au niveau ProTeam, Mayer a gagné en puissance et en régularité tout au long de la saison. Son entrée en matière au contre-la-montre individuel aujourd'hui sera scrutée.

En féminin, Lucie Lagesse nourrit de grandes ambitions. En pleine ascension, notre compatriote incarne la nouvelle génération féminine qui n'a plus peur de viser haut. Si elle parvient à se libérer de la pression inhérente à ce genre de rendez-vous, une médaille n'est pas hors de portée.

De manière générale, sur ces championnats continentaux, la compétition sera relevée chez les hommes comme chez les femmes. L'absence du champion d'Afrique en titre de la course en ligne, l'Érythréen Henok Mulubrhan, ouvre des portes, mais l'ascension fulgurante des jeunes talents africains promet des courses particulièrement animées.

L'Éthiopienne Tsige Kahsay Kiros (18 ans), future coureuse professionnelle en Europe, devrait attirer tous les regards, tout comme l'Érythréen Nahom Efriem, révélation des Mondiaux juniors à Kigali. Autre nom à surveiller : Milkias Maekele, le nouveau sprinteur érythréen, déjà très performant pour sa première saison professionnelle et annoncé proche d'une très grosse signature pour 2026.

Également connue comme une force sur le continent, l'Algérie pourra s'appuyer sur la puissance collective de la Madar Pro Cycling Team, meilleure équipe africaine du moment, aussi solide chez les hommes que chez les femmes. De leur côté, les Rwandais misent sur Jazilla Mwamikazi, en nette progression au sein du programme WCC Africa, tandis que le Bénin pourrait compter sur le retour en forme de Georgette Vignonfodo.

Pour ces épreuves de contrela-montre individuel qui ont lieu aujourd'hui à Diani Beach, l'entraîneur national, Vincent Graczyk, s'attend globalement à de bonnes prestations mais mise surtout sur Tristan Hardy chez les juniors. «Nos meilleures chances sont du côté des juniors avec Tristan. Il y a peut-être plus qu'un podium à aller chercher. On a espoir aussi avec les filles que ce soit Lucie (Lagesse) ou Aurélie (Halbwachs-Lincoln). Aurélie a eu une belle préparation derrière un scooter avec Michael Khedoo et a mis toutes les chances de son côté. Elle est un peu malade depuis le week-end mais elle reste motivée. On espère que les jambes vont être là», indique le technicien français.

Il y a espoir de podium en élite dames avec Lucie Lagesse et Aurélie Halbwachs-Lincoln, selon l'entraîneur national, Vincent Graczyk.

«En élite hommes, on a Alex (Mayer) qui peut jouer une belle petite carte même s'il y aura de gros clients. Alex a prolongé sa saison et a su rester motivé», ajoute notre interlocuteur. Sur cette épreuve, l'Ougandais Charles Kagimu tentera un exploit historique, celui de décrocher un troisième titre consécutif.

Vincent Graczyk annonce aussi qu'un changement de dernière minute a été apporté au programme du premier jour de compétition en raison de l'inscription tardive de certaines équipes.

«La police accorde à la Confédération Africaine de Cyclisme (CAC) un temps limité pour garder le circuit complètement fermé en raison du fait que Diani est une station balnéaire et donc très fréquentée par les touristes. Avec le nombre d'engagés qui est conséquent, l'épreuve du CLM a été réduite à un tour, soit 14 km pour tout le monde. Bien sûr, cela a déçu ceux qui se sont préparés pour deux tours (28 km) mais il faudra faire avec. On doit rester concentrés sur nos objectifs pour aller chercher les places que l'on mérite», a-t-il précisé. Le coach avertit également: «Il fait vraiment très chaud. Avec l'absence de vent, l'air ne circule pas. L'hydratation et l'alimentation seront déterminantes pour nos coureurs.»

Malgré les contretemps et les difficultés qu'elle rencontre, la sélection de Maurice jouera crânement sa chance.

Programme du jour

11h25 : Contre-la-montre individuel junior hommes (Tristan Hardy et Henri Rouillard)

14h00 : Contre-la-montre individuel dames élites et U23 (Lucie Lagesse et Aurélie Halbwachs-Lincoln)

16h30 : Contre-la-montre individuel hommes élites et U23 (Alexandre Mayer et Jeremy Raboude)