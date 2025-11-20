Ile Maurice: Muay Thai - Ceinture continentale pour Ryan Bergicourt

Le gymnase de Paillote a accueilli le gala «Maurice vs Réunion», organisé par «Lekip Incontrôlable», dirigé par Vimen Sabapati, ancien entraîneur national. Plusieurs clubs locaux et régionaux ont pris part à l'événement, parmi lesquels Bambous Martial Arts, Moka Muay Thai Sports Club et The Nano Team (TNT).

L'un des combats les plus attendus opposait le Mauricien Ryan Bergicourt au Réunionnais Noe Antimene. Ryan Bergicourt a remporté la rencontre et décroché la ceinture continentale WMO, devenant ainsi le premier Mauricien à obtenir ce titre. Ce succès constitue une avancée notable pour ce club et pour la carrière du jeune combattant qui peut désormais aspirer à exporter son talent un peu plus loin.

Le main event opposait Steven Morby, plus connu sous le surnom «Thanos», au Mauricien Gergory L'Ecluse. Après trois rounds difficiles et des juges incapables de les départager, les deux combattants ont accepté de disputer un quatrième round afin de déterminer un vainqueur. C'est finalement Thanos qui s'est imposé après ce round additionnel, mettant un point final à un duel particulièrement disputé. Sa performance lui a également valu le trophée du meilleur combattant de la soirée.

Après le succès de ce gala, Vimen Sabapati a d'ores et déjà annoncé la tenue d'un futur gala qui réunira des combattants de Maurice, de l'île Sœur, du Maroc, de Thaïlande et de France, élargissant l'échelle et la diversité des affrontements proposés par «Lekip Incontrôlable».

Par ailleurs, l'équipe organisatrice a obtenu une invitation pour la convention annuelle de muay thai qui se tiendra en Thaïlande du 30 novembre au 5 décembre. Maurice y sera représentée par Shakil Caulloo et Gergory L'Ecluse, qui participeront à plusieurs combats prévus au programme.