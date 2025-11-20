Afrique: Le partenariat UE-Afrique renforce les valeurs et les aspirations communes - Ambassadeur Perez.

Addis-Abeba — Le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine repose sur des valeurs et des aspirations partagées, et met l'accent sur la confiance et une ambition collective pour la paix, le progrès et la prospérité, a déclaré l'ambassadeur de l'UE auprès de l'Union africaine, Javier Nino Pérez.

Lors d'une conférence de presse tenue hier en marge du septième sommet UE-UA, prévu les 24 et 25 novembre 2025 à Luanda, Pérez a souligné l'élargissement et l'approfondissement du partenariat entre les deux continents au cours des 25 dernières années.

L'ambassadeur a souligné que les valeurs partagées par l'Afrique et l'Europe sont façonnées par la géographie, l'histoire et une vision commune de l'avenir.

Pour sa part, l'ambassadrice de l'UE en Éthiopie, Sofie From-Emmesberger, a évoqué le partenariat UE-Éthiopie, soulignant l'engagement de l'UE à soutenir des secteurs clés tels que l'énergie, l'agroalimentaire et la numérisation.

Elle a indiqué que l'énergie avait fait l'objet d'une attention particulière ces derniers mois, avec des projets tels que le parc éolien danois d'Assela (100 MW), mené dans le cadre de l'initiative Global Gateway visant à faciliter la transition énergétique de l'Éthiopie.

Elle a également souligné l'importance des échanges universitaires, mentionnant les universités éthiopiennes qui encouragent les étudiants à poursuivre leurs études en Europe grâce aux programmes Erasmus.