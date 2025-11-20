Afrique: L'Association indique que l'AfCFTA renforce la performance des exportateurs et diversifie les marchés pour les céréales et les oléagineux.

Addis-Abeba — L'Association éthiopienne des transformateurs et exportateurs de légumineuses, d'oléagineux et d'épices (EPOSPEA) a indiqué que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf/AfCFTA) a renforcé la compétitivité des exportateurs en élargissant l'accès aux marchés pour les céréales et les oléagineux.

L'Éthiopie a officiellement commencé à mettre en oeuvre l'accord de la ZLECAf en septembre 2018, et exporte depuis divers produits - viande, légumes, fruits, café, céréales et oléagineux - vers des pays comme le Kenya, la Somalie et l'Afrique du Sud, en utilisant les services de fret d'Ethiopian Airlines ainsi que le transport terrestre.

Dans un entretien avec l'ENA, Edao Abdi, président d'EPOSPEA, a expliqué que la ZLECAf ouvre de vastes possibilités commerciales à travers le continent, permettant notamment aux producteurs de légumineuses et d'oléagineux d'accéder plus facilement aux marchés africains.

Il a souligné que l'accord prévoit une réduction progressive des droits de douane et des taxes entre pays membres, ce qui rend ces produits plus compétitifs.

Dagnachew Assefa, exportateur, estime lui aussi que la ZLECAf favorisera l'augmentation des volumes et des revenus d'exportation grâce à l'ouverture de nouveaux débouchés et à une meilleure compétitivité.

Pour Iyasu Isaac, représentant de l'Association nigériane des producteurs de graines de sésame, la mise en oeuvre de la ZLECAf constitue une véritable avancée pour le commerce intra-africain. Il souligne que le Kenya, l'un des principaux destinataires des exportations éthiopiennes, bénéficie déjà de l'accord.

Il ajoute que si les pays africains exploitent pleinement un marché continental de 1,4 milliard d'habitants, la demande pour leurs produits augmentera considérablement, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d'emplois sur tout le continent.