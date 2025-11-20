Ethiopie: Le premier Forum d'affaires de haut niveau éthio-malaisien

Addis-Abeba — Le premier Forum d'affaires de haut niveau Éthiopie-Malaisie s'est tenu aujourd'hui en présence du président éthiopien Taye Atske Selassie et du Premier ministre malaisien Dato' Seri Anwar Ibrahim.

À l'occasion, le président Taye a rappelé que, bien que les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1965, les rapides évolutions géoéconomiques et géopolitiques exigent désormais une coopération plus étroite et plus stratégique.

Il a mis en avant la nécessité de renforcer les liens bilatéraux à travers le commerce, l'investissement, l'agriculture, l'élevage, les mines et d'autres secteurs essentiels.

Le président a également souligné que la transition numérique de l'Éthiopie stimule l'inclusion financière et modernise l'économie à un rythme sans précédent.

Selon lui, ce forum historique réaffirme non seulement l'amitié durable entre les deux nations, mais ouvre aussi la voie à une collaboration économique renforcée, fondée sur la compréhension mutuelle et la prospérité partagée.

Il a invité les entreprises malaisiennes à saisir les opportunités d'affaires offertes par l'Éthiopie, soutenues par un environnement favorable aux investissements.

Pour sa part, le Premier ministre Anwar Ibrahim a rappelé la profondeur des relations entre les deux pays, reposant sur une coopération diplomatique solide et une vision commune des enjeux mondiaux.

Il a salué les réformes et les avancées de l'Éthiopie, portées par l'exploitation de son vaste potentiel.

Évoquant l'histoire de l'empereur éthiopien qui accorda l'asile aux premiers musulmans, Ibrahim a souligné l'importance des leçons qu'elle offre dans un monde souvent traversé par les divisions et les préjugés.

Il a estimé que ne pas renforcer les relations entre la Malaisie et l'Éthiopie constituerait une occasion manquée pour les deux pays, la région et la communauté internationale.

Le Premier ministre a également mis en avant le rôle déterminant de la transformation numérique, de la transition énergétique, de l'économie des données et de l'intelligence artificielle dans la résolution des défis économiques actuels.

Remerciant la délégation d'affaires malaisienne, il a réaffirmé l'existence d'un plan concret et la volonté commune de faciliter cette coopération, qu'il considère comme une opportunité majeure où la diplomatie économique jouera un rôle clé.