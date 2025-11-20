Ethiopie: La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2025 met l'accent sur la coopération, stimule une croissance durable et l'inclusion rurale

Addis-Abeba — L'Institut de développement de l'entrepreneuriat (EDI) a indiqué que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (GEW) 2025 pourrait renforcer la coopération, encourager une croissance durable et promouvoir l'inclusion des communautés rurales.

En collaboration avec le ministère du Travail, l'EDI a inauguré officiellement la GEW Éthiopie 2025 à Addis-Abeba, lançant ainsi cet événement mondial d'une semaine (du 17 au 23 novembre) placé sous le thème : « Construisons ensemble ! ».

La cérémonie d'ouverture a mis en avant l'importance de la collaboration, de l'inclusion rurale et des innovations agro-technologiques pour stimuler un développement durable au bénéfice des entrepreneurs émergents dans tout le pays.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Hassen Hussien, directeur général de l'EDI, a expliqué que la GEW représente une occasion précieuse de partage d'expériences et de coopération entre entreprises.

Selon lui, cette initiative favorise non seulement les échanges professionnels et le transfert de connaissances, mais aussi des partenariats stratégiques au sein de l'écosystème dynamique des startups éthiopiennes.

Hassen a réaffirmé l'engagement de l'EDI à accompagner les entrepreneurs en déclarant : « Tout entrepreneur vise la croissance et la réussite. Nous vous invitons à faire appel à notre soutien. »

Il a encouragé les porteurs d'idées innovantes à profiter des services gratuits proposés par l'Institut. Même si les financements disponibles sont souvent attribués aux startups présentant un fort potentiel de croissance, un large appui reste accessible aux petites et moyennes entreprises.

EDI fournit gratuitement de nombreux services partout en Éthiopie, en ciblant particulièrement les femmes, les déplacés internes, les réfugiés, les agriculteurs ainsi que les jeunes souhaitant entreprendre.

Évoquant l'expansion remarquable de l'Institut, il a rappelé : « Il y a dix ans, nous assistions des milliers de personnes ; aujourd'hui, nos interventions atteignent les zones rurales et les communautés dans tout le pays. »

Le directeur général a aussi indiqué que, rien que l'an dernier, un million de femmes rurales ont bénéficié de l'appui d'EDI en une seule semaine, et que beaucoup ont depuis lancé leur propre activité.

Reconnaissant l'importance de l'agriculture dans l'économie nationale, Hassen a mis en avant les programmes de l'EDI qui forment les agriculteurs et soutiennent les jeunes entreprises agro-technologiques oeuvrant dans la gestion de l'eau et des sols.

Il a également souligné l'importance d'un partenariat essentiel avec la FAO dans la mise en oeuvre de projets dirigés par des jeunes visant à transformer le secteur agricole du pays.

Cette année, les initiatives se renforcent encore pour accompagner la transition vers des moyens de subsistance durables au sein des communautés pastorales de Borana, frappées par des défis environnementaux.

« Nous encourageons l'innovation, ce qui renforce la position de l'Éthiopie comme pôle d'excellence en entrepreneuriat et en développement économique », a-t-il conclu.