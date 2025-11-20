Ethiopie: Le pays reste déterminée à renforcer la transparence et la responsabilité ainsi qu'à améliorer la gouvernance budgétaire

Addis-Abeba — Le ministère des Finances a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à promouvoir une plus grande transparence, une responsabilité accrue et une gouvernance budgétaire renforcée.

Cette déclaration a été faite lors d'une réunion de haut niveau du Groupe de travail conjoint sur la gestion des finances publiques, où les responsables gouvernementaux ont présenté les principales réformes engagées pour moderniser la budgétisation, la gestion de la trésorerie, les procédures de passation de marchés et le contrôle des investissements publics.

Plusieurs partenaires au développement -- dont la Banque mondiale, le FMI, l'UE, la BAD, la Fondation Bill & Melinda Gates, l'UNICEF et le PNUD -- ont pris part à la rencontre, apportant leur appui technique et financier pour soutenir la mise en oeuvre du vaste programme de réformes conduit par le gouvernement.

Semereta Sewasew, ministre d'État aux Finances, a rappelé que les réformes de la GFP constituent « un pilier stratégique pour la relance et la croissance durable du pays », soulignant qu'elles transforment profondément la planification, l'allocation, l'utilisation et le suivi des ressources publiques.

Elle a insisté sur l'importance d'une budgétisation réaliste, de projections de recettes crédibles ainsi que de l'adoption d'un cadre de dépenses pluriannuel permettant de renforcer la discipline budgétaire tout en protégeant les services essentiels.

La réunion a également mis en avant la progression rapide dans la mise en place d'un Compte unique du Trésor intégrant les comptes fédéraux et régionaux, accompagné d'une planification hebdomadaire des flux de trésorerie pour améliorer la prévisibilité des ressources.

Ces transformations visent à optimiser l'utilisation des fonds publics et à garantir leur acheminement vers les secteurs clés tels que l'éducation, la santé, les infrastructures routières et d'autres services essentiels.

Le gouvernement poursuit par ailleurs le renforcement des systèmes de gestion financière à tous les échelons, y compris dans les régions, afin d'accroître transparence, efficacité et responsabilité.

Le groupe de travail a également examiné la gestion des investissements publics et des entreprises publiques, la publication régulière de rapports financiers, l'examen indépendant des projets majeurs ainsi que l'intégration des analyses de risques dans le budget national -- des mesures cruciales pour encadrer la dette, préserver la stabilité économique et protéger les finances publiques.

La numérisation figure parmi les priorités majeures, avec des avancées notables dans la modernisation du système IFMIS pour garantir davantage de transparence et d'efficacité dans l'exécution budgétaire, la passation de marchés, la paie et les paiements, notamment grâce à la généralisation des paiements électroniques afin de réduire les pertes.

Le renforcement des dispositifs d'audit interne et externe reste également un axe essentiel, de même que la mise en oeuvre des recommandations visant à améliorer la redevabilité.

Les partenaires ont réitéré leur engagement à soutenir les réformes, tout en appelant à une définition plus claire des priorités, à un meilleur suivi des résultats, à la finalisation des évaluations en retard, au renforcement des capacités -- notamment pour limiter la rotation du personnel -- et à une mobilisation accrue des ressources internes pour consolider la stabilité budgétaire et favoriser le développement.

Mme Semereta a aussi rappelé l'importance de communiquer les avancées des réformes au public, affirmant que « gagner la confiance est aussi crucial que renforcer les systèmes ».

Elle a conclu en soulignant que le Groupe de travail conjoint reste une plateforme essentielle pour résoudre les défis de manière coordonnée, suivre les progrès et définir les prochaines étapes de la transformation budgétaire en Éthiopie.