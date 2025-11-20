Quelques jours après sa défaite (2-0) contre le Brésil en amical, le Sénégal s'est refait le moral avec une démonstration de force réussie face au Kenya. Une prestation qui a révélé les débuts prometteurs d'Ibrahim Mbaye et de Mamadou Sarr. Deux joueurs qui représentent une excellente pioche pour la sélection sénégalaise en direction de la Coupe du monde. Selon l'analyse du consultant Cheikh Oumar Aidara, ils présentent des profils intéressants pour la sélection et en perspectives des prochaines échéances et notamment la CAN au Maroc.

Après la désillusion du Sénégal face au Brésil, la démonstration réussie face au Kenya a suscité un regain de confiance pour les Lions. Cette prestation conclue, avec un score 8 à 0, a révélé en même temps les bons débuts du jeune attaquant Ibrahim Mbaye et du défenseur Mamadou Mbaye. Appelé pour la première fois par le sélectionneur Pape Thiaw, le jeune joueur du PSG, 17 ans, s'est particulièrement illustré dés sa première titularisation. Il s'est fait remarqué en s'impliquant sur les trois buts inscrits en première période avec deux passes décisives et un penalty obtenu. Mais aussi en marquant ensuite son but au retour des vestiaires.

Une bonne prestation qui annonce de belles promesses pour cette excellente pioche du sélectionneur en perspective des prochaines échéances de l'équipe du Sénégal. Selon le consultant, l'arrivée de deux nouveaux joueurs est particulièrement très intéressante en perspective du choix des joueurs qui seront retenus pour la CAN. «Pour Ibrahim Mbaye, je pense que le ticket est validé, parce que j'ai découvert un joueur qui a une capacité extraordinaire dans les variables de jeu offensif. Et ça, on en a carrément besoin, surtout quand on joue une Coupe d'Afrique.

On a des équipes qui souvent jouent dans des blocs bas. Donc, c'est naturellement un jeu qui va nous valoir beaucoup de satisfaction. Il a démontré, il nous a montré qu'il a des capacités offensives extraordinaires que ce soit sur le côté, à l'intérieur du jeu», a-t-il analysé sur RFM (radio privée). Titularisé pour la première fois, Mamadou Sarr a également donné satisfaction. Selon le technicien, le défenseur devra offrir au sélectionneur plus de possibilité dans son dispositif.

« On a Mamadou Sarr aussi, un défenseur central qu'il fallait voir de manière beaucoup plus large. On n'a pas eu l'occasion. C'est un dispositif tactique qui répondait pas aux attentes. Si on joue avec trois défenseurs, on n'a pas toutes les possibilités de le voir à l'épreuve. Mais, il reste encore un garçon qui a un club et qui nous a donné plein de satisfaction.

Il arrive au moment où on a une défense composée de Koulibaly et de Niakhaté », explique-t-il, avant de poursuivre : « Donc je pense qu'il peut aussi batailler pour aller chercher une place dans cette charnière centrale. Donc c'est quelque chose qui est encore possible. Mais tout compte fait, je pense que Pape Thiaw devrait l'essayer dans une paire axiale avec des défenseurs. Ça allait nous permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments de comparaison et de voir effectivement comment il allait se comporter dans ce dispositif», note-t-il.