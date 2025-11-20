Afrique: Timimoun célèbre les lauréats de la 1ere Edition du festival international du cinéma court métrage - La jeune génération de cinéastes africains et maghrébins récompensés

20 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Lamine Diedhiou

La 1ère édition du Festival international du cinéma court de Timimoun a tiré ses rideaux ce mardi 18 novembre 2025. Une cérémonie de clôture, qui a mis en lumière la jeune génération de cinéastes africains et maghrébins.

Durant six jours, du 13 au 18 novembre 2025, la ville a vécu au rythme des projections, rencontres professionnelles et masterclass ayant réuni réalisateurs, producteurs, comédiens et critiques venus de plusieurs pays.

Sur scène, les membres des jurys notamment les Sénégalaises Oumou Diegane Niang et Mame Oury Niang Thioubou ont dévoilé un palmarès salué par le public.

Le Grand Prix de cette édition inaugurale est revenu au film Collatéral du réalisateur algérien, confirmant ainsi la vitalité du cinéma national dans le format court.

Le prix de la Meilleure réalisation a été attribué à Alazar d'Éthiopie, un film applaudi pour la finesse de sa mise en scène.

Le Sénégal a également brillé : le cinéaste Yoro Mbaye a remporté le Prix du Meilleur Scénario avec son oeuvre Lees Waxul, faisant honneur à une écriture audacieuse et socialement engagée.

Côté interprétation, le prix de la Meilleure interprétation a couronné le film algérien Gardiennes de Nuit, porté par des performances puissantes et sensibles.

Le jury a également attribué une Mention spéciale au film capverdien The Last Harvest, distingué pour la force de son propos et son approche esthétique.

Le Coup de coeur du jury est allé au film tunisien Bord à Bord, célébré pour son originalité et sa créativité.

Contrairement à la catégorie fiction qui comptait plusieurs distinctions, un unique prix a été attribué en documentaire. Il est revenu à Lobi Ekosomba du réalisateur congolais Eli Maebe, récompensé pour son regard profondément humain et sa narration engagée.

Les talents révélés cette année laissent présager un avenir prometteur pour ce festival qui, dès sa naissance, s'impose comme un espace privilégié de créativité, d'échanges et de valorisation du cinéma émergent.

