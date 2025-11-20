Sénégal: Politique mémorielle, projets structurants - Les grandes orientations exposées par le Premier ministre

20 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par M Djigo

Lors du Conseil des ministre, le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé les actions déjà menées en matière de politique mémorielle avant d'annoncer une série d'initiatives majeures. Parmi elles, la construction de la Maison des Archives, de la Bibliothèque nationale, de bibliothèques régionales, ainsi que l'érection d'un Mémorial à Thiaroye en hommage aux tirailleurs sénégalais. Il a également évoqué la création d'un Centre de documentation et de recherche sur les tirailleurs, l'enseignement officiel de l'histoire du Massacre de Thiaroye dans les écoles, l'instauration d'une Journée nationale du Tirailleur, et la mise en place du Conseil national de la Mémoire et de la Gestion du Patrimoine historique (CNMGPH).

Dans sa vision, la valorisation de la mémoire nationale doit reposer à la fois sur un « récit historique authentique et sur des symboles forts tels que des musées historiques dédiés aux royautés traditionnelles--Dekheulé, Pathé Badiane, Yang Yang, Ndorna, Nder--ainsi que sur des infrastructures culturelles majeures».

Sur le volet administratif, le Premier ministre a appelé à la mise en place d'un Programme national de formation continue pour renforcer l'excellence au sein de l'administration publique. Pour le rayonnement international, il a évoqué la future marque nationale « Sénégal / Teranga Sénégal », portée notamment par les JOJ Dakar 2026. « Le Premier Ministre a clos sa communication avec le projet stratégique de construction de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, en relevant que le Gouvernement a engagé les travaux préparatoires de cette ligne ferroviaire à écartement standard.

Ce projet structurant, dont la finalisation de la phase préparatoire est prévue en 2026, contribuera à la mobilité durable, à la sécurité routière, au désenclavement territorial et au développement industriel et logistique. Avant sa mise en oeuvre, la voie métrique réhabilitée continuera à garantir la continuité du service et la préservation de l'expertise ferroviaire nationale », lit-on.

