Sénégal: Conseil des ministres-jeunesse, mémoire, tourisme - Les trois fronts de Diomaye Faye

Lors du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 19 décembre 2025, le chef de l'État a réaffirmé l'importance du dialogue social, en particulier dans l'éducation et la santé, deux secteurs considérés comme structurants pour la cohésion nationale. Il a demandé aux ministères concernés de renforcer les concertations avec les syndicats afin d'assurer la continuité des cours, le respect du calendrier scolaire et la mise en oeuvre des engagements signés. Un suivi mensuel du Pacte national de stabilité sociale est exigé en Conseil des ministres.

Diomaye Faye a insisté sur l'urgence de finaliser la nouvelle Politique nationale de l'emploi d'ici décembre 2025. Il souhaite une refonte de la formation professionnelle relative au déploiement de la formation duale, au renforcement du 3FPT et à la construction de centres de formation dans tous les départements. Il a également demandé de fédérer les dispositifs existants au sein d'un Programme national de promotion de l'emploi des jeunes et annoncé que l'année 2026 sera consacrée à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire.

La commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye occupe une place majeure dans l'agenda gouvernemental. En effet, le président de la République a ordonné l'accélération des préparatifs, la finalisation du Musée de Thiaroye et la poursuite des recherches scientifiques pour une restitution authentique de cet épisode tragique de l'histoire nationale.

Dans sa communication, Le Premier ministre Ousmane Sonko, a, de son côté, décliné un schéma directeur en matière de politique mémorielle articulé sue la construction d'une Maison des Archives et d'une Bibliothèque nationale, la création de musées historiques, l'érection d'un mémorial à Thiaroye, l'enseignement de cet épisode dans les écoles et la mise en place d'un Conseil national de la Mémoire et du Patrimoine historique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la perspective des futurs Pôles-Territoires, le chef de l'État souhaite organiser la fête nationale dans les capitales régionales, hors Dakar, dès 2026. Il a ainsi instruit la mise en place d'un vaste programme de modernisation des infrastructures régionales, destiné à renforcer l'attractivité économique des territoires.

Réaffirmant la place stratégique du tourisme dans la croissance et l'emploi, le Président a demandé l'accélération de la modernisation des zones touristiques, la valorisation du patrimoine culturel et naturel et le renforcement de la sécurité sur les sites touristiques. Il a aussi appelé à une meilleure cohérence entre politiques culturelle et touristique, en vue notamment de la première édition de l'ECOFEST prévue à Dakar du 30 novembre au 5 décembre 2025.

Le Premier ministre a également abordé la création d'une stratégie internationale de marque « Sénégal » ou « Téranga Sénégal» destinée à valoriser les atouts culturels, sportifs et économiques du pays. Il a annoncé une réflexion autour d'un programme de formation continue pour l'administration et a confirmé l'avancement des travaux préparatoires de la future ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, prévue en écartement standard.

Au chapitre sécuritaire, il a exigé un plan d'action opérationnel pour la sécurité routière avant fin 2025.