Sénégal: Fêtes de l'indépendance décentralisées - Diomaye « clone » Macky

Conseils des ministres décentralisés. C'est ce qu'envisage de faire le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Chef de l'Etat l'a annoncé hier, mercredi 19 novembre en conseil des ministres. Une initiative qui avait permis à son prédécesseur de rester en contact du Sénégal de l'intérieur avec la déclinaison des programmes pour plusieurs régions.

Dans une logique d'équité territoriale et de mise en place des futurs Pôles territoires, le chef de l'État souhaite que les festivités de l'indépendance se tiennent désormais dans différentes régions, sous sa présidence, en présence des autorités civiles, militaires et des populations. Bassirou Diomaye Faye l'a fait savoir hier, mercredi 19 novembre en Conseil des ministres.

« Le Président de la République, en perspective de la mise en place des Pôles territoires et dans une approche d'équité territoriale, envisage la célébration de la fête nationale dans les chefs-lieux des régions, autres que Dakar, sous sa présidence, en présence des populations et des autorités civiles et militaires concernées », rapporte le communiqué de presse dont nous avons reçu copie.

Il a ainsi chargé le Premier ministre, Ousmane Sonko de coordonner la mise en oeuvre dès l'année 2026 du « programme national de modernisation des infrastructures et équipements des chefs-lieux de région, dénommé Programme Indépendance, source d'attractivité des territoires et de relance économique ». Cette initiative du président de la République marque une rupture avec la centralisation traditionnelle des célébrations nationales à Dakar et ouvre la voie à une participation plus inclusive des collectivités locales.

Pour rappel, l'ancien Président de la République Macky Sall avait utilisé la stratégie des conseils des ministres décentralisés et/ou tournées économiques pour rester en contact des populations de l'intérieur. C'était aussi des moments de campagne déguisée pour les différentes élections. Même si de telles tournées avaient permis de décliner plusieurs programmes pour les régions de l'intérieur du pays et réhabiliter plusieurs infrastructures particulièrement les résidences des gouverneurs.